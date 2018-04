Universitario de Deportes: Páucar defendió de las críticas a Roberto Siucho

Roberto Siucho fue convocado por Ricardo Gareca debido a sus buenas actuaciones en la temporada pasada con Universitario de Deportes. Sin embargo, el joven jugador no la pasa bien en el presente año con el equipo y los cuestionamientos ya comienzan a aparecer.

El último fin de semana, ante Comerciantes Unidos, tuvo una ocasión clara de gol, pero la desperdició increíblemente. Al parecer, la presión que tiene Roberto Siucho al no marcar tras varias fechas lo ha superado en el plano mental. Para Enmanuel Páucar, ese error lo pueden cometer todos. "Roberto Siucho es un jugador importante para nosotros. Hace un recorrido importante que quizás no se ve o no muchos se dan cuenta del desgaste que hace en defensa. Lamentablemente tuvo una opción que no pudo concretar, pero son jugadas que le pueden ocurrir a cualquiera", indicó el jugador.

Luego, Enmanuel Páucar manifestó su total respaldo hacia Roberto Siucho. "Estamos totalmente con él, así como estuvimos con todos los que en algún momento se equivocaron. Esto es fútbol y hay que estar en las buenas y malas. Roberto es un muy buen jugador y por eso se ganó su convocatoria a la selección", añadió.