Universitario de Deportes pagó deuda por Figuera y se quedaría en el club

El gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortecho, confirmó que la deuda con el club La Guaira por el volante venezolano Arquímedes Figuera ha quedado saldada y solo están esperando a que se resuelvan algunos detalles para que el jugador esté con el cuadro crema en la presentación del plantel.

"A eso apuntamos (a que el venezolano esté en el debut de la Libertadores), es nuestra intención, que esté en nuestra presentación. La deuda que existía ha sido cancelada a su totalidad, hoy se canceló la última cuota de su transferencia. No podría decir que está seguro, hasta que La Guaira no firme la cesión y Arquímedes Figuera no firme el contrato. Pero la primera parte que era pagar esa cuota pendiente, ya se hizo", declaró Juan Carlos Ortecho para Ovación.

Por lo tanto, el venezolano Arquímedes Figuera tendría todo listo para estampar su firma y pertenecer a Universitario de Deportes por una temporada más, siendo uno de los jugadores más importantes para Pedro Troglio en una temporada más que complicada la que tendrá el cuadro crema.

LEE ADEMÁS