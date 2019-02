¿Universitario no necesita un '10'? Pablo Lavandeira responde

Luego de vencer 3-1 a Piratas FC en el estadio Monumental, el club Universitario de Deportes sigue trabajando intensamente para poder convencer a sus hinchas de que realmente hay plantel para revertir lo acontecido en la campaña 2018. Una de las piezas más importantes del esquema que plantea el DT Nicolás Córdova, es el volante uruguayo Pablo Lavandeira quien arribó a la "U" a mitad del año pasado y desde entonces ha logrado meterse en el corazón de la hinchada. Justamente 'Pablito' habló de la actualidad en el equipo y de los aspectos que están buscando mejorar.

En estos últimos días un sector de la afición 'crema' viene solicitando un refuerzo más que se trataría de un '10' pues consideran que hace falta alguien de gran experiencia que pueda cumplir esa función. Ante ello, Lavandeira opinó lo siguiente a Movistar Deportes: "Por lo que trabajamos y por lo que pregona 'Nico', no siento que falte un '10'.El '10' es el equipo y lo que está faltando es hilvanar el juego que venimos trabajando para hacer la función del '10' todos".

@Pablolavandeira : "No siento que falte un 10, siento que el 10 es el equipo" Participa del programa con el HT #DDTodo ¡Disfruta de @DDTmdeportes ! Movistar TV 003/703 HD

Movistar Play https://t.co/eNEWZt1UKX pic.twitter.com/o3G5YWXhPi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 25, 2019





Respecto a la posesión de la pelota, que aún parece no ser suficiente en el equipo para lograr sus objetivos, el mediocampista explicó lo siguiente: "No es parte del plan tener una gran posesión, pero sí siento que falta trabajo en ese aspecto. Hemos trabajado muchísimo el tema defensivo, al tener jugadores tan desequilibrantes por las bandas es importante llegar rápido para así generar espacios para la ruptura de los volantes interiores y creo que lo que se está trabajando y todavía no se ha visto plasmado es esa parte, de tener más el balón pero es 50 y 50 porque no es que necesitemos para esta estrategia de juego mucha posesión pero la que está haciendo falta es la que estamos trabajando".

Cabe resaltar que Universitario se medirá en condición de visita con la Universidad San Martín este viernes 1 de febrero en el estadio Nacional.

LEE ADEMÁS