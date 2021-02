Universitario de Deportes sigue buscando delantero y ya con bastante retraso, las opciones se van reduciendo. Otro detalle es el presupuesto, que no les permite fichar a gran escala. En ese trámite, el cuadro crema que competirá en la Liga 1 y la Copa Libertadores este 2021, se encontró con el paraguayo Nildo Viera, quien quiere llegar a ponerse la crema, pero aún tiene contrato con Sol de América, por lo que espera una negociación positiva de club a club. EL BOCÓN se contactó con el artillero y esta es su versión.

“Se pusieron en contacto conmigo, el gerente deportivo de Universitario, me comentó del interés, pero tengo contrato hasta junio del próximo año. Tendrían que conversar con los directivos de Sol de América”, afirmó Viera a EL BOCÓN.

Viera afirmó que todo está encaminado para su llegada a Universitario de Deportes, solo falta que los clubes se pongan de acuerdo. Además, contó que fue Hernán Novick quien medió para convencerlo, pues le dijo que el técnico Ángel Comizzo lo quiere. “Hace poco me llamó Novick, quien fue compañero mío el año pasado, y me comentó que el DT de la ‘U’ me quiere. Ojalá se pueda dar, pues volvería a reencontrarme con Novick y en un grande como Universitario, que jugará Copa Libertadores y busca campeonar”.

El paraguayo también tuvo palabras de elogio para Universitario de Deportes y se ilusiona con pelear por el título nacional y disputar la Copa Libertadores. “Universitario es un grande del Perú. Estoy enterado de lo que hizo Jorge Amado Nunes, tuvo un paso muy importante”, dijo.