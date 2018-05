Universitario de Deportes: Morales se disculpó por la expulsión

El defensor Junior Morales se fue expulsado en su primer partido como profesional con la camiseta de Universitario. “Un poco molesto por la expulsión, pero agradecido con mis compañeros porque dejaron todo en la cancha, corrieron y metieron. Tuvimos un primer tiempo complicado porque Melgar juega bien al fútbol”, comentó Junior Morales, quien actuó como lateral derecho. Ademas, destacó que Javier Chirinos lo tuvo en el equipo de reserva.

Morales comentó como ocurrió su temprana expulsión: “En la primera amarilla el árbitro me dijo que vaya tranquilo a cambiarme. Yo tenía la media cortada, pero no mucho. En una jugada Omar Tejeda me engancha con el toperol y me termina cortando toda la media. Salí del campo. El 4° le dijo que no me saque amarilla y cuando entro Santiváñez me sacó amarilla. Yo sé que las reglas dicen que no se pueden tener medias cortadas, pero tranquilamente pudo no habérmela sacado. En la segunda amarilla fui al balón contra el mexicano, pero tenía el pie muy arriba y no pude hacer nada. Sí, lo llegué a tocar”.

Asimismo, contó la sensación negativa que le quedó del partido: “Sacamos un punto con 10 hombres contra un buen rival, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. En la situación que estamos, tenemos que sumar 3 puntos”.