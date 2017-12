Luis Tejada lejos de Universitario: "Creo que jugaré en la Liga de Panamá"

El delantero de Universitario de Deportes, Luis Tejada, disfruta sus merecidas vacaciones en Panamá y, desde allí, se refirió a su futuro futbolístico. El 'Pana' está cada vez más lejos de regresar al Perú para volver a vestirse con la camiseta crema.

"En estos momentos, no quiero hablar del futuro. Dios sabe que he sido una buena persona y sin equipo no me va a dejar. Si regreso a Perú para jugar Universitario de Deportes, está en veremos", señaló Luis Tejada para el portal web somoslasele.com

Ante eso, el propio Luis Tejada reveló que lo más probable es que continúe jugando en la Liga de Panamá. "Creo que jugaré en la Liga de Panamá. En estos momentos estoy en vacaciones con la familia, ayudando a mi esposa en todo. Estos días han sido agitados para mí, porque tuve bastantes actividades por cumplir", acotó.

El delantero, quien anotó 18 goles con la camiseta de Universitario de Deportes, admitió que tras la Copa del Mundo prepara su retiro del combinado de su país. "Ya después del Mundial de Rusia me retiro de la selección y quiero que sea por la puerta grande. Me gustaría regresar a mi país y, porque no, jugar en el Tauro FC. Ojalá bienvenido sea", concluyó.

Esta semana el agente del futbolista, Emiliano Sebastiano, analizará algunas ofertas para Luis Tejada. La más concreta es la Major League Soccer, ya que estarían en condiciones de pagar más de los 18 mil dólares que estaría pidiendo en la institución.