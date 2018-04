Universitario de Deportes: Lo bueno y malo de la era Pedro Troglio

Pedro Troglio renunció al banquillo técnico de Universitario de Deportes tras más de un año en el cargo sin alcanzar su objetivo anhelado: el campeonato nacional. La partida del 'Rulo' obliga a la administración buscar un nuevo DT cuanto antes a fin de trabajar lo que resta del año.

A continuación detallamos lo bueno y lo malo durante la etapa del argentino como estratega de Universitario de Deportes.

Lo bueno

Equipo base: Más allá de los problemas para armar una escuadra competitiva este año, Pedro Troglio pudo administrar la pobreza y dentro de las precariedades logró tener un once regular. Horacio Benincasa fue el futbolista que más partidos jugó en este Torneo de Verano con 14 presencias, luego vienen Roberto Siucho (13) y después figuran Jersson Vásquez, Anthony Osorio y Enmanuel Paucar (todos ellos con 12). Aldo Corzo llegó a las 11 apariciones en este primer campeonato de la temporada.

Corzo, Quintero, Gómez y Velarde: El arribo de Pedro Troglio significó para algunos elementos mostrar sus cualidades para integrar el once principal. El ex técnico de Universitario de Deportes le dio continuidad a Aldo Corzo y no lo defraudó. Con la conducción de Roberto Chale, la 'Muela' no era titular sino Josué Estrada, pero eso cambió con la llegada del argentino. Alberto Quintero fue otro de los elementos que alcanzó consolidarse en el once. El 'Negrito', en la temporada anterior fue uno de los goleadores del equipo con 13 anotaciones (Tejada fue el goleador con 18).

Sin embargo, no fueron las únicas individualidades que destacaron bajo su mando sino también Alexi Gómez y Brayan Velarde promovido al primer equipo este año. La 'Hiena' tuvo una buena segunda parte del 2017 a tal punto que fue transferido al Atlas de México. Lo demás es historia conocida, mientras que el joven defensor debutó tras la derrota en el primer clásico de la temporada (1-3) en el Monumental el 28 de febrero pasado y ha cumplido a las expectativas.

Lo malo

Juan Manuel Vargas: Pese a los exigentes trabajos del preparador físico, Pablo Martín, el 'Loco' nunca pudo estar a plenitud física. El defensa de Universitario de Deportes luce un estado pésimo y el próximo estratega debe ponerle las cosas claras dado que es uno de los referentes en un plantel plagado de elementos jóvenes.

Resultados: El año pasado con un plantel competitivo, el ex DT de Universitario de Deportes no pudo salir campeón en el Apertura ni muchos menos en el Clausura (en ese torneo los cremas sufrieron resta de puntos debidos a incumplimientos de la administración por el tema de licencias). Al tener un plantel disminuido poco pudo hacer el 'Rulo' y deja a Universitario de Deportes en la décimo tercera posición del acumulado con trece puntos.

¿Convicción o necesidad? La sanción impuesta por el Tribunal de Licencias a Universitario de Deportes, obligó al argentino a cambiar su planes. Recurrió a los jóvenes como Paulo De la Cruz, cuya aparición en el equipo fue fugaz. Además, Patrick Zubczuk llega al primer equipo debido a errores de Raúl Fernández en duelos claves y su lesión. Ante ello surge la interrogante ¿convicción por utilizar los jóvenes o la necesidad obligó a Troglio usarlos?

