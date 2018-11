Universitario de Deportes: lo bueno, lo malo y lo feo del difícil 2018

Universitario de Deportes salvó el descenso este año, algo que, fuera de tremendismos, fue una realidad para el equipo del novel Nicolás Córdova, que llegó en junio de este año, en pleno Apertura, cuando el equipo apenas había logrado 2 victorias en 19 fechas jugadas.

Ya con el registro completo del año, se podría hacer un balance del conjunto crema que se quedó con las manos vacías; es decir, no pudo clasificar a un torneo internacional. Aquí, lo bueno, lo malo y lo feo.

LO BUENO

Lavandeira y Denis

Pablo Lavandeira al igual que Germán Denis llegaron al equipo cuando las papas quemaban, como se dice en el argot popular. Ambos refuerzos llegaron al finalizar agosto cuando ya peleaba por salir del fondo de la tabla. Los extranjeros supieron ganarse un lugar en el equipo y le dieron cierta jerarquía a un cuadro que carecía de peso y de experiencia. Germán fue un acierto, no tanto por sus goles (marcó en total 6 y sirvieron de mucho) sino más bien por su labor táctica y su experiencia para saber manejarse de tres cuartos de cancha para adelante.

Pablo Lavandeira tambíen fue una buena apuesta. Tuvo partidos destacados y siempre fue útil para Nicolás Córdova. Si bien el mérito de haber logrado una racha de seis partidos invictos fue producto del trabajo colectivo, la presencia de estos jugadores fue un aliciente para los jugadores y el plantel que carecía de referentes.

La permanencia

En otras circunstancias, la permanencia en primera división no debería ser aplaudida por ningún aficionado de Universitario de Deportes; sin embargo, dado lo problemas que tuvo que afrontar, (lease: no poder contratar y no contar con jugadores de nivel, nula planificación a largo plazo, carencias económicas, etc.) salvar la categoria es un gran logro. En cierto sentido, la 'U' debería olvidarse de pelear títulos en el corto plazo y pensar en procesos a largo plazo y en el pago de la deuda. Solo así creemos que esta situación no se volverá a repetir.

El DT

Nicolás Córdova logró conducir al equipo y pudo, pese a todas sus limitaciones entendibles, salvar a Universitario de Deportes y quedar a muy poco de una clasificación a Copa Sudamericana. Sus números son irregulares; no malos. Dirigió 24 partidos: ganó 12; perdió 9, y empató 3. Con apenas dos experiencias previas, el técnico chileno aprobó el examen.

LO MALO

Daniel Chávez

El delantero jugó 13 partidos y anotó apenas un gol que le salva el registro en este 2018. En trece fechas un gol es un mal desempeño. Pero no solo eso, a juzgar por lo que hizo en el campo, demostró no estar a la altura de su experiencia y falló varias que un verdadero '9' no puede fallar. No se notó que haya militado en Europa. Fue un desacierto en la 'U' y se irá sin pena ni gloria. Una lástima porque había demostrado, años atrás, que tenía condiciones.

Alberto Rodríguez y Horacio Benincasa

Lo de Alberto Rodríguez es ya una constante. El defensor peruano tiene bajo umbral del dolor. Las lesiones son una constante en él y, aunque a veces no dependen de los jugadores, no se puede creer como puede un futbolista de élite ser tan propenso a las lesiones. Debería trabajar en fortalecer su capacidad de resistencia, algo que todo futbolista profesional debe realizar a lo largo de su carrera. Dejó a la 'U' seríamente comprometido en la zaga defensiva.

Lo de Horacio Benincasa es también un punto bajo en Universitario de Deportes. No basta con querer al club, hay que demostrar nivel para estar en un equipo como la 'U' y el defensor argentino nacionalizado peruano nunca dio seguridad. Fue un punto bajo en el cuadro crema. Jugó 30 partidos pero desentonó en varios de ellos.

LO FEO

Raúl Fernández

El portero tuvo actitudes que perjudicaron a su equipo en momentos claves. Ante Ayacucho, cuando el equipo disputaba un partido clave por la permanencia, el guardameta cometió una imprudencia y se fue expulsado a los 6 minutos de iniciado el encuentro. Deshizo un planteamiento y un esquema táctico y al final la 'U' pagó pato: perdió 4-2. Luego, en el clásico, tambíen volvió a ser negativamente determinante. Se fue expulsado antes de que comience el segundo tiempo por presuntamente haber insultado al árbitro. ¿Y los años en la MLS donde quedaron?

Juan Manuel Vargas

A estas alturas, resultaría trillado hablar de Juan Manuel Vargas. El futbolista pasó por Universitario y se irá por la puerta de atrás. Su excesivo peso corporal fue siempre un impedimento para quien se suponía, por toda su trayectoria, debería haber sido un referente y un líder. Nada de eso.

