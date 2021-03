En el ojo de la tormenta. Recién se han jugado dos jornadas del torneo, pero Ángel Comizzo ha sido el más criticado por los aficionados de Universitario de Deportes. Con un punto de seis disputados, la ‘U’ no arrancó de la mejor manera en la Liga 1 2021, con todas las miradas dirigidas hacia el entrenador rioplatense. Es más, de los últimos once partidos, desde noviembre del año pasado, apenas celebró un triunfo en el fútbol peruano.

Ángel Comizzo llegó por primera vez a la ‘U’ en 2013, celebrando la vuelta olímpica a finales de temporada. Dejó el equipo de un día para otro a inicios del año siguiente, en medio de una grave crisis de resultados. Regresó de manera sorpresiva a mitad de 2019, sin alcanzar los Play Off y fue sacado del equipo. Volvió a Ate en plena pandemia mundial, dirigiendo la final ante Sporting Cristal. Ahora se alista para la Libertadores.

LO BUENO

Nadie puede negar que en el mando de Ángel Comizzo, la ‘U’ siempre peleó arriba, salvo su corto paso en 2014. En su debut, llevó a Universitario de Deportes hasta el ahora su último título nacional. El argentino necesitó 47 partidos para tocar la gloria en su debut en el fútbol peruano. Real Garcilaso fue su rival en la final, que se dividió en tres partidos. La definitiva fue superada por los cremas por penales en Huancayo.

El breve paso en 2014 fue el más bajo, despidiéndose sin triunfos. Regresó en 2019, llegando a cuartos de final de la Copa Bicentenario. En el Clausura, volvió a pelear en los primeros lugares, aún así no pudo cuidar el primer lugar en la tabla y se quedó con las manos vacías. Dejó el cargo ni bien acabó la Liga 1, por decisiones de la nueva administración del club. Su tercer regreso no demoraría mucho.

Ángel Comizzo sacó campeón a la 'U' en el año 2013, el último título nacional de los cremas. (Foto: Eddy Lozano / GEC)

Tras seis fechas jugadas, Ángel Comizzo tuvo un nuevo retorno a Universitario de Deportes. Con mucha eficacia, se quedó con el título de la Fase 1, perdiendo ese buen nivel de manera increíble en la Fase 2 La ‘U’ apenas pudo competir en el segundo torneo corto del año y no levantó su nivel en las finales contra Sporting Cristal. Empero, la ‘U’ volvió a jugar una definición por el título tras ocho años, ambas bajo su mando. La campaña de 2021 empezó sin triunfos.

LO MALO

Incluso en la exitosa campaña de 2013, la ‘U’ al mando de Ángel Comizzo tiene una etapa de crisis en algún momento. En su primera campaña, llegó a cinco partidos seguidos sin ganar a finales de la etapa regular, fechas 22 a 25, más un partido postergado de la 10. El momento más crítico, sin embargo, sucedió en la fecha 12. Sporting Cristal goleó 4-0 a los cremas, desatando la primera gran crisis en la ‘Era Comizzo’ en Universitario de Deportes.

El punto más bajo se dio a inicios de 2014. En cinco partidos que dirigió, tres del torneo local y dos de Libertadores, empató uno y perdió los cuatro restantes. Con los malos resultados, refuerzos que no daban la talla y un plantel dividido, Ángel Comizzo se desvinculó de la institución estudiantil de un momento para otro. Muchos ni estaban enterados de su decisión, que se dio a inicios de marzo. Apareció en México como entrenador de Morelia.

Luego de ganar un clásico, Universitario de Deportes tenía una considerable ventaja para ganar el Clausura 2019. El conjunto crema no supo cuidar el primer lugar, tomado por Alianza Lima en la última fecha. La ‘U’ no pudo ni llegar a los Play Off, pero volvió a tomar el protagonismo luego de tres temporadas lejos de una opción real por el título nacional.

Ángel Comizzo regresó a la 'U' en 2019 y 2020. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

La mayoría de hinchas, que ya lo resistían desde que se conoció su tercer regreso, algunos aún con lo sucedido en 2014 como recuerdo, le pusieron la cruz por completo en la Fase 2 de 2020. Universitario de Deportes estuvo lejos del buen nivel en el primer torneo del año y apenas pudo competir a fines del año. Las críticas apuntaron a una persona: Ángel Comizzo. Para colmo, fue expulsado de la final por una discusión con el comando técnico de Sporting Cristal.

LO FEO

Luego de la derrota ante Academia Cantolao, en la segunda fecha de la Liga 1 2020, llamaron poderosamente la atención las declaraciones de Ángel Comizzo. El argentino culpó hasta el juego fuerte del rival, que fue su principal reclamo. Los hinchas cremas coincidían que no tenía nada que ver con el nivel que se vio a Universitario de Deportes en la cancha.

No es la primera vez que Ángel Comizzo tiene declaraciones similares en su paso por Universitario de Deportes. Desde las canchas, actitudes de los rivales y hasta temas de su propio equipo han sido las diversas razones que ha dado el argentino en su momento. Además, sus diferencias con otro entrenadores, en especial con Roberto Mosquera, son de público conocimiento.

La ‘U’ suma apenas un punto en el arranque de la Liga 1 2021, aún así no es el peor arranque de Comizzo con los estudiantiles. En 2014 perdió sus dos primeros partidos del torneo local. La paciencia de la hinchada está al límite y las críticas son cada vez más fuertes. Ángel Comizzo debe demostrar en la cancha que en sus manos está que la ‘U’ logre grandes cosas.

LO MÁS LEÍDO