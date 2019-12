Universitario | Lista la fecha para la Noche Crema 2020

Luego del visto bueno del comando técnico de Gregorio Pérez para el inicio de la pretemporada (26 de diciembre), Universitario de Deportes definió la fecha para realizar la Noche Crema 2020.

La presentación del equipo será el 18 de enero ante un rival todavía por confirmar. Este encuentro será el último compromiso que tendrán los merengues antes de su participación en la fase previa de la Copa Libertadores (21,22 ó 23 de enero).

Universitario confirmó fecha de la Noche Crema. (Foto: GEC)

La ‘U’ confía en llegar de la mejor manera al debut

Universitario de Deportes presentó en sociedad a su nuevo comando técnico encabezado por Gregorio Pérez. El experimentado técnico uruguayo expresó su entusiasmo por ponerse el buzo crema y espera estar a la altura del club.

“Hace poco más de un año que no trabajo pero la llama sigue viva. Tuve acercamientos hace poco que no me llenaron las expectativas. Hoy nos encontramos realmente como cuando iniciamos, pero con 39 años de experiencia y esperamos estar a la altura de este club”, sostuvo el nuevo DT crema.

