Roberto Chale y cinco frases que lo inmortalizaron en Universitario

Roberto Chale siempre se ha caracterizado por ser directo y pícaro a la hora de dar una declaración. El exDT de Universitario de Deportes desde que está al mando del equipo ha generado atención por sus pícaras y sinceras frases. EL BOCÓN te da un recuentro de las 5 mejores frases del estratega a lo largo de su carrera.

1. “No vi lo del ‘Puma’ Carranza, porque a esa hora estoy durmiendo. Ustedes (periodistas) saben que los viejitos dormimos temprano. Yo necesito dormir mis horas, necesito concentrarme para al día siguiente venir al entrenamiento y tener el cerebro libre para pensar”. Eso expresó cuando, su asistente el "Puma" Carranza, atacó a un arbitro en un partido de fulbito.

2. Sobre la convocatoria y no hacerlo jugar a Raúl Ruidíaz en los duelos de eliminatorios. "Me molestaría que lo llamen y no juegue un minuto. Si me lo van a quitar, que juegue los noventa minutos, está mejor que los llamados fantásticos, los otros ya están cansados desgastados, la chance es de los nuevos",

3.“Hay mucha gente que están esperando que me caiga, para que resbale en la mie... y ahí criticarme. Yo sé quiénes son. Ahora esto es así, pero no les voy a dar el gusto".

4. “Tú, con tu noticia maligna de los acostumbrados ‘atacantes al fútbol’… por eso el fútbol peruano es una mier...”

5.“Me hubiera gustado que Raúl Ruidíaz vaya a un equipo brasileño para que lo llamen a la selección peruana. En Tailandia, ¿a qué va ir? A tirar box", dijo Roberto Chale. Cuando el atacante Raúl Ruidíaz se iba a ir a jugar a Tailandia.

