Universitario | La reacción de Gregorio Pérez sobre fichaje de Alberto Rodríguez por Alianza Lima [VIDEO]

Gregorio Pérez fue consultado sobre el fichaje de Alberto Rodríguez por Alianza Lima y fueron suficientes seis palabras para esquivar la pregunta al reportero. Eso sí, el estratega de Universitario de Deportes resaltó que Christian Ramos sí fue sincero al momento de conversar con él tras su arribo a Perú para manejar a los merengues.

‘Cuando yo llegué acá hablé con Ramos, lógicamente que no dependía de la voluntad mía el pedido, el tenía otra opción, fue sincero y me lo dijo. De Rodríguez no quisiera hablar realmente. Usted no había nacido y yo ya conocía la historia de Universitario’, se puede escuchar decir a Pérez durante el avance de la entrevista concedida a ATV+.

Alberto Rodríguez dejó Universitario de Deportes para fichar por Alianza Lima y, más allá de ser una decisión personal el querer jugar por un equipo o por otro, la manera como se desarrollaron las cosas parece no haber dejado un buen sabor en tienda crema.

Atentos hinchas d @Universitario HOY en @atvmasnoticias +Deportes Gregorio Pérez habla de todo!!! Nuevo horario hasta el 10 de enero, arrancamos 9.45pm: 1196 #Directv 30 #Claro 32 #Movistar ... aquí un avance 👇👇👇 pic.twitter.com/8Ftpqtd1E3 — Cesar Vivar Miranda (@cevivarm) January 3, 2020

Universitario de Deportes tiene como primer objetivo para el 2020 meterse hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores, su rival en la fase 1 del torneo, serie de ida y vuelta (Caracas 21/01 Lima 28/01), será el Carabobo de Venezuela.

