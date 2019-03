Universitario de Deportes: La principal preocupación de Nicolás Córdova

Este es momento para analizar. Nicolás Córdova, técnico de Universitario de Deportes, espera regresa regresar al triunfo -tras dos fechas en el Torneo Apertura por la Liga 1- frente a Binacional este sábado (3:30 p.m.) en Juliaca.

"Hemos trabajado las cosas buenas que hicimos en el otro compromiso y lo que hay que corregir. También hacemos labores para hacer frente a Binacional, donde jugaremos en la altura y estamos haciendo ejercicios para lograr que el equipo no se resienta. Son tres puntos que están en disputa y hay que ir a buscarlos”, señaló Nicolás Córdova.

Foto: Prensa 'U'

Reflexión personal

Disputadas seis jornadas del Torneo Apertura, el estratega de Universitario de Deportes destacó puntos positivos y negativos que debe mejorar el plantel.

"Lo positivo es que el equipo intenta hacer lo que practicamos. Jugamos a tener superioridad en toda la cancha y eso se ha logrado, somos el equipo que más goles ha hecho en elaboración de juego que van generalmente a través de las asociaciones. Sin embargo; tenemos que mejorar las presiones, la ‘U’ no está replegando bien y debemos mejorar. Una vez que no tengamos el balón, debemos retroceder mejor. En el segundo tiempo (contra Alianza Universidad), no lo hicimos y quedé preocupado. Ese es el punto más crítico que hoy tenemos”, concluyó Nicolás Córdova.

LEE ADEMÁS