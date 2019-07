Universitario de Deportes | La crema ya está cuajada | Crónica

Hola, Universitario de Deportes. Es una alegría volver a escribir de ti. Era un año sin hacerlo (no te escribía desde la caída 4-2 en Ayacucho, en abril del 2018) y, creo yo, que esto era lo que más extrañaba del periodismo deportivo: verte, escribir, intentar transmitir lo que siento, tratar de esconder mi hinchaje y ser lo más objetivo posible. Hay que ser sinceros, redactar sobre tus partidos, los últimos años, ha sido duro, pero es algo que pongo por encima de todo. Hoy, fue una victoria ante Pirata y de visita en Olmos, que ilusiona y reconforta, pues cosas buenas hay.

ESCRIBE: Renzo Morales Rojo

Bueno, venías de ganar ante Unión Comercio y de clasificar a octavos de la Copa Bicentenario. Algo de crédito tenías. Aunque no hay que ser mezquinos y pecar de ciegos, mejoras hay en el equipo: la precisa llegada del ‘Rafa’ Guarderas, para reeditar la buena volante de Municipal del año pasado con Armando Alfageme; la contratación de Carlos Olascuaga y Gerson Barreto, las variantes que faltaban en el ataque; y obviamente, el estilo que ha traído Ángel Comizzo.

Por eso no me sorprendió tu actitud desde el inicio, de ir hacia el área rival, sin temor a nada. La ‘U’ de ahora, la de ayer, es distinta a la de hace uno meses y del año pasado: eso es claro. Además de que ya se juega con una idea, han recuperado la actitud. Vuelven a atacar por ambas bandas, a probar de fuera del área, a generar y no detenerse. Y otra vez hay fortaleza en defensa , salvo algunas situaciones del ‘Pana’ Tejada, y los cuatro de atrás estuvieron en un buen nivel ante Pirata FC.

Pero tampoco nos creamos ya los campeones. Aún hay una gran cantidad de errores por corregir, algo propio en un plantel que acaba de cambiar de DT y ha traído fichajes. Uno de esos es la definición. Por eso, perdimos un gran número de oportunidades en el primer tiempo y llegamos al complemento con un empate sin goles, que no daba seguridad de nada todavía.

Un Debut de lujo

Hasta que ingresó el reciente fichaje, Henry Vaca. El boliviano entró en el minuto 57 por Paulo de la Cruz (de buen partido) y se puso el equipo al hombro. En la primera que tuvo, corrió todo el centro, se perfiló como si fuera a patear, pero sacó el pase filtrado para que Germán Denis termine cara a cara contra el golero rival. El ‘Tanque’ se dio el lujo de picar el balón para sombrear a Izaguirre y poner el ansiado 0-1.

Los minutos siguientes estuvieron disputados, pero Universitario mantuvo el protagonismo. Vaca tuvo la más clara, tras ganarle la posición a la defensa y quedar solo ante el golero, pero falló. En la segunda, amagó a un par de defensas y le sacó el pase a ‘Ale’ Hohberg, pero el mal estado de la cancha obstaculizó la jugada. Pese a todo, dejó claro que no ha llegado de paseo y va a ser un jugador difícil de marcar para cualquier defensa.

Se sufrió un poco. Por los goles fallados y los intentos de Pirata FC. Pero, la verdad, ya había pasado tiempo desde que pude disfrutar tanto un partido crema. Y te agradezco de corazón, Universitario, por haberme dado un motivo más para sonreír hoy, en el día que vuelvo a escribir de ti e intento, una vez más, que sea mi razón la que predomine, encima de lo que diga mi corazón.

Sabía que el partido sería una prueba difícil; pero, como siempre que juegas, confiaba en que podíamos ganar. Creo en ti, eso no va a cambiar. La victoria de los chiclayanos ante Real Garcilaso en el Cusco, el gol de Mario Ramírez emulando a Maradona, la mala racha en provincia y la irregularidad eterna del equipo no asustaban. Uno nunca debe dejar de creer, es un inciso en aquel contrato que firmamos para ser llamados hinchas de la ‘U’.