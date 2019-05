Universitario de Deportes: ¿Juan Manuel Vargas tendrá partido de despedida?

Nueve meses de retiro forzado cumplirá Juan Manuel Vargas el 29 de mayo próximo. Lejos de las canchas tras dos temporadas en Universitario de Deportes, donde nunca alcanzó consolidarse como el líder que todos esperaban, el lateral zurdo vive ajeno al fútbol profesional y de la selección peruana. ¿Qué es de su vida? pues vive centrado en su familia, en sus cosas personales, aunque no ha oficializado todavía su retiro.

►Universitario: el gesto de Germán Pacheco tras la goleada ante cremas en el Monumental | FOTO

►Juan Manuel Vargas: el sorprendente look del 'Loco' a seis meses de su retiro | FOTOS

Identificado siempre con Universitario de Deportes, la exfigura de la selección peruana no logró colmar las expectativas, en dos temporadas donde adoleció de lesiones, pero también de una complicada situación física, que siempre terminó jugándole en contra.

¿Juan Vargas tendrá despedida?

En Universitario de Deportes no se han planteado el tema, por lo menos no de manera oficial y pública. Juan Manuel Vargas brilló en la selección peruana y decidió volver a su querido Universitario de Deportes, pero el final de esa relación no terminó muy bien debido a su rendimiento, donde pasó de ser un jugador referente, a uno relegado a la banca de suplencia.

Cabe recordar que Juan Manuel Vargas era una de las grandes figuras de la selección, donde conformó los llamados 'Cuatro Fantásticos' junto a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro.

Por ahora, mientras Juan Manuel Vargas no anuncie su retiro de manera oficial, es poco probable que Universitario de Deportes tienda los puentes para la organización de un partido de despedida. Con 35 años, el zurdo podría sorprender y emprender un segundo aire. Eso sí, es complicado que tenga una nueva oportunidad en la selección peruana.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE VARGAS

Más noticias en otros medios: