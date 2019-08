Universitario de Deportes | José Carvallo tras su error: "No hagan dramas, la sociedad está muy agresiva"

El portero de Universitario de Deportes, José Carvallo minimizó el error que cometió en el último minuto ante Carlos A. Mannucci y exhortó a los aficionados a “no hacer un drama”.

Asimismo, el portero de Universitario de Deportes reconoció que tiene gran parte de la responsabilidad por la derrota sufrida en Trujillo.

José Carvallo, además, dijo que no le preocupan las críticas y los insultos que le han proferido tras su error en el duelo ante los ‘carlistas’ y reflexionó que “la sociedad está muy agresiva”.

“No hay que hacer mucho drama. Ya está. Es una desconcentración y hay más responsabilidad seguramente de parte mía. Por ahí el bote complicó, la cancha estaba media mala y son cosas que pasan. No me duele ni me incomoda (las críticas). Me duele lo que me diga mi familia”, señaló.

“Cuando ganamos, hay 300 comentarios y el día que perdemos, hay 2500. La sociedad está muy agresiva, muy frustrada y a veces quiere sacar esa frustración con insultos”, sentenció el guardameta.

Se la jura a Melgar

José Carvallo, sin embargo, ya volteó la página y espera ganar este sábado a FBC Melgar, aunque no ocultó su molestia ante la posibilidad de jugar nuevamente sin público.

“Tenemos que pasar de las críticas y pensar en Melgar, que es lo que viene. Y ojalá que no se juegue sin público para el bien del fútbol. Nosotros los futbolistas tenemos un límite. La hinchada de la ‘U’, para nosotros, es muy importante, de local y de visita también”, expresó.