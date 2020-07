Los jugadores de Universitario de Deportes entrenan hace algunos días al mando de Juan Pajuelo a la espera del reinicio del campeonato. Ángel Comizzo aterrizó el viernes en Lima y fue sometido a los test preventivos del coronavirus, una vez que pase algunos días en cuarentena se podrá integrar al plantel como nuevo entrenador. Los cremas quieren el título.

En una entrevista para el canal de Youtube de Universitario, José Carvallo, capitán del cuadro crema, brindó algunos detalles de lo que vienen siendo estos primeros días de entrenamiento y dejó claros los objetivos del grupo para el reinicio del campeonato.

“Estoy contento de volver a entrenar junto a mis compañeros. Ha sido una situación poco usual pero hemos tenido la oportunidad de entrenar bien durante la cuarentena aunque igual no es lo mismo obviamente, pero en general me he mantenido bien. Estos dos días han sido exigentes y el cuerpo lo va sintiendo”, sostuvo Carvallo.

“Creo que el campeonato va a ser parejo, no podemos confiarnos y pensar que porque estamos en Lima vamos a sacar algún tipo de ventaja. Que todos estemos en un solo lugar y jugando en canchas diferentes va a ser que sea algo neutral para todos. Tenemos que prepararnos bien. Queremos campeonar el Apertura para clasificar a los Play Off”, continuó.

Por otro lado, el arquero crema también lamentó el hecho de no poder entrenar en las propias instalaciones del club, pero resaltó las buenas condiciones en las que se encuentra el Club Árabe Palestino.

“Lo ideal hubiera sido entrenar en Campo Mar, nos hubiera encantado, pero aquí estamos muy cómodos. Las condiciones que nos están brindando son 10 puntos, nos sentimos con todas las comodidades y facilidades así que hay que aprovecharlas y entrenar bien”, señaló al respecto.