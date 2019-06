Universitario de Deportes | José Carranza destrozó a Comizzo: "Se fue huyendo como las ratas"

La casi confirmada vuelta de Ángel Comizzo a Universitario de Deportes, generó una respuesta crítica en José Carranza, exjugador, extécnico e ídolo del club: "Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", dijo en entrevista al portal Fútbolperuano.

Las críticas no solo fueron contra Ángel Comizzo, la Administración Temporal de Universitario de Deportes tampoco se salvó: "No me sorprende de esta dirigencia el querer traer a Comizzo porque no son dirigentes, no tienen el respeto a una institución grande. Acá esta Roberto Chale, Franco Navarro y Juan Reynoso, sobre todo este último que es una persona leal y conoce el medio", agregó.





Por último, José Carranza se mostró sorprendido por la aprobación de Raúl Ruidíaz hacia Ángel Comizzo: "Me sorprende lo de Ruidíaz aunque lo entiendo porque no ha estado con él aquí, pero el sentir de la hinchada no es ese. Que mejor piense en la selección peruana antes de dar su opinión", finalizó.

La llegada de Ángel Comizzo tendría algunas demoras, porque todavía no se cierra la rescisión de contrato del chileno Nicolás Córdova. Habrían algunos temas económicos que todavía deben acordarse.

