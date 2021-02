Le pusieron “Palomilla de Ventana” y se formó en Universitario de Deportes. Jugó seis temporadas con los cremas y también fue su gerente deportivo. Jean Ferrari es un tipo ligado a la “U” y siempre está listo para salir al frente, ahora asumiendo un nuevo reto rumbo al Congreso. El exfutbolista y exgerente de Universitario aclara su relación con Comizzo, da su opinión sobre el nuevo plantel para este 2021 en la Liga 1 y la Copa Libertadores y hasta cuenta su relación como profesor de Leao Butrón.

¿Qué opinas del momento de la “U”? Fuiste su gerente deportivo…

Me tocó estar en Universitario, se hizo un análisis. Hoy no se ve nada de eso. No se ve planificación para lo que se va a jugar como es fase de grupos (de la Libertadores). Hoy no traen jugadores de ese nivel. Solo han renovado, pero no han hecho un análisis para traer otra clase de jugadores. Para ello necesitan reforzar y no traer jugadores que simplemente vayan de acompañantes.

Así va a ser complicado jugar la Libertadores…

Lo que uno espera para jugar Copa Libertadores es reforzar, no llevar jugadores para completar el plantel. Por algo la palabra lo dice, “refuerzos” y eso hasta ahora no se está viendo.

¿Qué es la “U” para ti?

La “U” es mi casa. Me dio prácticamente todo. Yo sin la “U” de repente no hubiera seguido el camino del fútbol profesional. Tiene gran parte de mi vida y es por ello que yo dejé el IPD, pues sabía que podía retribuirle todo lo que me dio.

¿Te faltó hacer algo?

La reestructuración del club en menores. Me quedé con esas ganas porque esa es la fuente de los ingresos que debería tener el club. La estructura de menores en la “U” está mal encaminada.

Hace buen tiempo que la “U” no exporta jugadores…

Apareció de repente Ruidíaz o el “Orejas” Flores, pero han sido chispazos. No ha sido sostenible, eso es el reflejo del mal trabajo en menores.

¿Leao Butrón fue tu alumno?

A Leao (Butrón) lo tuve en el curso de la (universidad) Pacífico. Yo lo conozco porque hemos jugado juntos en Cristal. Siempre voy a tener una buena opinión de él, independientemente de los errores que ha podido cometer. Siempre voy a tener un buen concepto de Leao. En el curso tenía poca participación, pero era un alumno aplicado. Salió aprobado en todo caso.

¿Qué recuerdos tienes de Alfredo González?

Yo con Alfredo empezamos con una buena relación y no terminó bien. Siempre le voy a guardar respeto a su familia. No es decente hablar de alguien que ya no está y espero pues se le guarde el respeto correspondiente.

¿Qué opinión tienes de Ángel Comizzo?

En realidad yo con Ángel (Comizzo) pudimos limar asperezas y no tengo nada que decir.

¿Sonia Alva dijo que ella no estaba en la “U” para postular al Congreso en una clara insinuación hacia tu persona?

Al parecer Sonia Alva me tiene presente y que bueno que me esté haciendo publicidad.

¿Qué piensas de Embajadur crema?

Embajadur está en todo su derecho de hacer propuestas y si el hincha cree que es conveniente está en toda su voluntad. Yo particularmente tengo mis cuestionamientos y prefiero dejarlo de lado. En lo que si no estoy de acuerdo es en que la administradora del club los haya cuestionado como los cuestionó y les haya enviado una carta notarial. Eso no me parece correcto.

¿Las administraciones le han hecho daño a la “U”?

El problema de la “U” es haber ingresado a este proceso concursal de manera inconstitucional porque entró por medio de una ley. Del año 2012 a la actualidad la deuda ha aumentado de una manera exagerada, ahí te das cuentas que las administraciones no han funcionado y si entramos a la parte deportiva desde que están las administraciones solo ha habido un título. Ni deportivamente ni administrativamente ha funcionado.

Hay un proyecto de ley que puede salvarlos. ¿Tú lo aprobarías?

Claro, es para bien de los cinco equipos que están en un proceso concursal, es el proyecto que ha planteado el congresista Burga y puede darle una luz al final del túnel a la “U”.

¿Qué decirle al hincha de la “U” para que vote por ti?

No es puntualizar el tema del hincha de la “U”. El hincha de la “U” sabe que mi corazón es de la “U”, yo hablo a título general que tenemos que comenzar a inculcar cultura de deporte.

¿Hoy estás asumiendo un nuevo reto?

Es una nueva ruta dentro de un sector que he creído conveniente abordarlo, ya que en el deporte no lo estamos viendo cómo se debería ver. Las personas que han entrado a hacer política deportiva no han sabido por donde encaminarla. Yo con toda la experiencia que tengo, creo que el deporte es un arma muy potente como una herramienta de cambio social.

¿Tu gran masa de votantes son los hinchas de la “U”?

El deporte es integral. Esto no pasa por solo hablar de un equipo de fútbol o un solo deporte. Acá lo que necesitamos es poder generar cultura de actividad física y deporte, poder cambiar el sistema que está estancado.

¿Algunos pueden pensar que postulas para salvar a la “U”?

Mi identificación con la “U” es muy fuerte. El cariño que hay de mí hacia la hinchada hace inevitable pensar en mi relación con la “U”, pero mi ruta es el sistema deportivo.