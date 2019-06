Universitario de Deportes | Irvan Ávila quedó libre de Lobos BUAP y se acerca al equipo crema | FOTO

Irven Ávila fue declaro jugador libre por Lobos BUAP (que fue desafiliado de la Liga MX) y tendría alguna opción de reforzar Universitario de Deportes. Los cremas buscan un delantero para el resto del año y su pasado con el equipo de Ate, podría ayudar a su incorporación. No es el único club peruano interesado, ya que Alianza Lima también habría mostrado algún interés.

Lee además: Universitario de Deportes | Erick Osores: "Raúl Ruidíaz tiene pensado volver a la 'U'" | VIDEO

Irven Ávila llegó a debutar con camiseta de Universitario de Deportes el 2008, luego de su participación en la selección peruana Sub-17 y en el Mundial de esa categoría (2007). Pero en busca de oportunidades para ser titular, fichó por Sport Huancayo, donde estuvo por tres temporadas. Luego pasaría a Sporting Cristal. También tuvo un paso por la selección peruana.

Lee además: Liga 1: Así va la tabla del Apertura tras la goleada de Ayacucho a San Martín

En una reciente entrevista con Radio Ovación, Irven Ávila confirmó que tiene propuestas de algunos equipos del fútbol peruano: "Mi primera opción es buscar alternativas en el exterior, quiero seguir afuera, tengo que buscar algunas alternativas pero no dejo de lado el escuchar algunas opciones de Perú. Es especulación, yo tengo contrato con Lobos. La situación no es la mejor porque me parece que el club vendió la franquicia y va a depender de ese tema".

Más noticias en otros medios: