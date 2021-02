Universitario de Deportes todavía no ha cerrado el plantel para afrontar la temporada 2021. Los merengues desean incorporar un delantero proveniente del extranjero para suplir la partida de Jonathan dos Santos al fútbol mexicano. A la lista de nombres que sonaron en las últimas semanas se ha sumado el de Hernán Barcos.

El argentino de 36 años está en condición de agente libre, dispuesto a escuchar ofertas tras desvincularse del Messina de la Serie D del balompié italiano. De hecho, el experimentado futbolista reconoció que desde tienda crema se contactaron con su entorno.

“Ellos han conversado con mi representante y estoy esperando una propuesta por parte de Universitario, pero hoy por hoy no hay nada. Estoy esperando oportunidades, ahora estoy en Brasil”, declaró Barcos en una entrevista con el programa radial Las Voces del Fútbol.

Enseguida, el atacante admitió que no ha tenido actividad reciente. “Me falta ritmo de partidos que eso ganaré jugando, pero no he sufrido de lesiones. Hoy en vez de correr 12 kilómetros, corro 10 pero bien. Hay cosas que ganas con la edad. Me gusta ayudar a todos, casi siempre he sido capitán”, manifestó.

Luego, Barcos contó cómo le gusta moverse en dentro de la cancha. “No soy un típico ‘9’ de área que se queda a esperar la pelota y se queda parado, me gusta tener contacto con la pelota, intento salir a jugar, retrocedo. El compromiso y la entrega que se da, no se negocia”, explicó.

Finalmente, el jugador indicó que conoce algunos detalles del fútbol peruano. “Universitario y Alianza son los más grandes del Perú, me llama el poder jugar Libertadores y pelear el torneo local. Tengo buenas referencias de Hernán Pellerano que jugó en Melgar y sé que es un fútbol muy competitivo”, cerró.