Universitario de Deportes | Henry Vaca contó todos los detalles de su fichaje por el equipo crema

Lo compararon con Lionel Messi, pero él marca su distancia. Pese a medir 1.67 centímetros, Henry Vaca mira alto y sabe qué quiere desde que pisó suelo peruano para vivir una nueva etapa en su carrera: marcar su propia historia con Universitario de Deportes.

El volante crema contó cómo se gestó su traspaso desde The Strongest al club de Ate, se siente afortunado por vivir su primera experiencia en el extranjero y confiesa que no lo pensó dos veces cuando llegó la oferta de la ‘U’.

“Todo se dio por medio de mi representante, con The Strongest jugamos amistosos aquí y jugamos contra la ‘U’. No tuve dudas de venir, sabía del club al que venía, el más grande de Perú. Cada boliviano quiere salir al extranjero y no es fácil, yo no estuve en la Copa América, pero soy el único jugador que ha salido”, expresó el jale merengue en Ovación.

“Vi el último partido de la ‘U’ (ante Unión Comercio), los jugadores saben lo que quieren, tenemos el objetivo de salir campeones y vamos a luchar todos juntos para lograrlo”, agregó el boliviano.

Sumar al grupo

Desde que pisó Campo Mar para conocer a sus nuevos compañeros y ponerse bajo las órdenes de Ángel Comizzo, Henry Vaca se sintió parte del grupo. Su adaptación es cuestión de días, pero el volante ya sabe lo que tiene que hacer para ganarse la confianza del técnico y debutar con la ‘piel’ crema.

“Quiero aportar en todo, dentro y fuera de la cancha, aportar mi juego, ir para adelante y no dar ni una pelota por perdida. Quiero venir a marcar mi propia historia con la ‘U’”, manifestó Vaca, quien reafirmó estar lejos de que lo comparen con Messi: “No sé quién lo inventó, estoy lejísimos”.