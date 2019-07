Universitario de Deportes | Henry Vaca anotó golazo en partido de práctica en Campo Mar | VIDEO

Henry Vaca, volante boliviano fichaje de Universitario de Deportes, viene destacando en las prácticas del equipo crema en Campo Mar. Tras una buena jugada individual donde superó a dos rivales, anotó un golazo desde fuera del área, en su tercer día de trabajos con el plantel dirigido por Ángel Comizzo.

Henry Vaca, conocido como el Messi boliviano, aclaró en su arribo que está lejos del nivel del argentino. Pero aseguró que es aguerrido y encarador, además gusta mucho del mano a mano.

Video: Gustavo Peralta

Con su llegada a Universitario de Deportes, el mediocampista espera recuperar su mejor momento futbolístico que lo hizo conocido en su país. Vengo al equipo más grande del Perú, estoy muy contento y espero que la hinchada me apoye siempre", dijo Vaca en su arribo a Lima.

Henry Vaca jugó en la selección boliviana Sub 17 y Sub 20, llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo por un año desde el The Strongest.

