Universitario de Deportes: ¿Guillermo Rodríguez no seguirá en el Torneo Clausura? | VIDEO

A Universitario de Deportes no le ha ido bien en los últimos encuentros que ha disputado y se aleja cada vez más en la pela por el título del Torneo Apertura.

Los cremas no encuentran el rumbo en el campeonato y para nadie es un secreto que Nicolás Córdova es muy severo cuando un jugador de su plantilla comete errores. Lo hizo con Raúl Fernández y Juan Manuel Vargas en la temporada pasada y ahora, todo indica, que con Guillermo Rodríguez ha optado por el mismo camino.

El zaguero uruguayo no juega desde la fecha 7 del Torneo Apertura, luego que cometiera dos autogoles de manera consecutiva. Además, su nivel en el once merengue no era el óptimo y su lugar tuvo que ser ocupado por Nelinho Quina, quien empezó como lateral izquierdo, pero también ha cumplido como defensa central.

Guillermo Rodríguez: ¿Se queda o se va?

Ante esta situación, el Administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno se refirió a la situación del ex Peñarol y aseguró que "de momento" respetarán el vínculo contractual que tienen con el futbolista.

"De momento Guillermo Rodríguez tiene contrato con el club.a Nosotros somos respetuosos con los contratos.(..) Tuvo la fatlidad de 2 autogoles pero eso no lo convierte en mal jugador", manifestó el directivo crema a Tribuna 2.0.

Mira la entrevista a Carlos Moreno

Guillermo Rodríguez ha jugado 7 encuentros con la 'U' en lo que va de la Liga 1 y se espera que Nicolás Córdova reconsidera su situación y le de minutos en los próximos encuentros de los cremas.

