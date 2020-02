Los triunfos, los desbordes de felicidad y, sobre todo, el primer lugar a veces suelen esconder algunos aspectos negativos de los equipos. En el caso de Universitario de Deportes es la defensa. De los once encuentros que ha disputado la ‘U’ en la temporada-ya sea en amistosos u oficiales-, ha recibido 12 goles en 11 partidos. Es decir, un tanto por duelo jugado.

En el último encuentro del Torneo Apertura, contra César Vallejo, el comando técnico capitaneado por Gregorio Pérez reaccionó ante el baldazo de agua fría, pero no solo en la planteamiento en los esquemas de juego, sino también en la zona defensiva.

Universitario de Deportes | Gregorio Pérez y su tema pendiente: defensa crema recibió 12 goles en 11 juegos

A trabajar se ha dicho

En ese sentido, la primera norma que dictaron fue trabajar el lunes pasado a doble turno. No quieren relajos. Y ayer, en la práctica en el Monumental, Don ‘Goyo’ intensificó los trabajos defensivos. Ojo que no exclusivamente en los cuatro de atrás; sino también desde la volante. Un equipo es un todo y no solo los cuatro hombres que defiende al fondo.

Universitario: Gregorio Perez prepara su mejor once para enfrentar a Sport Boys el fin de semana en el Callao

Lo guardan

Como consecuencia de las dos tarjetas amarillas que suma Federico Alonso (una más y queda suspendido para el clásico), no saldría ni en lista este fin de semana.

Como consecuencia de las dos tarjetas amarillas que suma Federico Alonso, no saldría ni en lista este fin de semana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR