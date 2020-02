Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, aclaró viral de Alexander Succar pidiendo una más previo a su gol contra Melgar. Uruguayo relató lo que se vivió en el banco de suplentes crema previo al buen triunfo en Arequipa.

‘Succar me hace la seña, pero en realidad no llego a verla. Creyó que lo iba a sacar por Dos Santos pero no era para él el cambio. Recién cuando veo la repetición me percato del hecho. Pero son cosas del fútbol’, comentó el DT de Universitario para ESPN.

Universitario de Deportes sacó tres puntos de oro en su primer partido de la Liga 1 gracias al gol de Succar, ahora los comandados por Gregorio Pérez se concentran en lo que será su duelo de Copa Libertadores ante Cerro Porteño de Paraguay.

‘Hay que dejar la última gota de sudar en los 90 minutos y más. Tenemos los pies sobre la tierra fue un buen arranque. Tratamos de inculcarle a los muchachos que no importa quien juegue, sino que gane la 'U'’, agregó el mismo Pérez durante su conversación con el panel de ESPN.

