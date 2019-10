Universitario de Deportes | Gerson Barreto: "Esta temporada tuvo un giro inesperado"

Gerson Barreto entiende que la vida, a veces, tiene momentos inesperados que nos ponen a prueba y nos exigen estar preparados para responder frente a determinadas circunstancias.

Entrevista: Martín Chilo

El volante jamás pensó en regresar a Universitario de Deportes, donde se formó como futbolista, para esta segunda parte del año, luego de superar una grave fractura de tercio discal de peroné con desgarro de ligamentos de la pierna derecha, que lo alejó seis meses de los campos de juego.

Pero lo hizo y volvió para ser importante. Barreto charló con el diario EL BOCÓN luego de su impecable actuación en el último clásico del fútbol peruano y nos contó de todo un poco.

¿Cuáles fueron las sensaciones tras escuchar el silbatazo final de Joel Alarcón?

Estaba contento por haber ganado un partido muy especial. Nos habíamos preparado mucho y fue emocionante observar a los hinchas festejar en el estadio Monumental.

¿Has visto nuevamente el clásico?

No tuve la oportunidad de observarlo completo, sino resúmenes. Aveces me mandan videos al correo electrónico y algunas ocasiones, el ‘profe’ Ángel Comizzo me aconseja a fin de mejorar mi estilo de juego para aportar al equipo.

¿Cuál fue la clave para derrotar a Alianza Lima?

El orden táctico que empleamos durante el partido fue determinante para llevarnos los tres puntos en el clásico.

¿Qué tan intensa fue esa semana previa al duelo?

Días antes del partido, trabajamos en el tema físico y la presión en campo rival, porque en esta clase de duelos son aspectos muy importantes.

¿Para qué está este equipo de la ‘U’?

Yo pienso que aún no hemos sacado nuestra mejor versión (cada uno). A medida que hemos ido ganando, nos ha servido para tomar confianza.

El aspecto mental es importante, porque se viene Sport boys y luego Sporting Cristal

Serán bonitos los dos juegos y muy especiales. Sacar los seis puntos nos daría tranquilidad para afrontar el tramo final con chances de ganar el Torneo Clausura.

A inicios de año ¿soñabas regresar a la ‘U’ y pelear el título?

Esta parte de la temporada ha dado un giro inesperado para mí. Pero, tomo con mucha tranquilidad este momento.