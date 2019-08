Universitario de Deportes | Germán Denis vuelve al once crema ante Carlos A. Mannucci

Universitario de Deportes | Luego de no jugar ante Los Caimanes por lesión, se esperaba que, ante San Martín, Germán Denis vuelva a la cancha con gol. Sin embargo, su regreso no fue el esperado: cortó una racha de duelos seguidos anotando y no impidió que la ‘U’ empate con los ‘santos’. Por eso, hoy suda la gota gorda para marcar ante Carlos Mannucci.

Germán Denis anotó y fue clave en los triunfos cremas de las dos primeras jornadas del Clausura: 1-0 ante Pirata en Olmos y 2-1 a Unión Comercio de local. Pero no pudo mantener su racha esta última fecha, algo que lo ha motivado a entrenar más fuerte con los cremas esta semana.

Está motivado

“Arrancando la semana, ya pensando en lo que se viene”, publicó el delantero, quien ha estado intratable en las prácticas. El argentino sabe que la ‘U’ depende de sus goles para continuar en la pelea por el título y por eso está mentalizado en ponerse a punto física y mentalmente.

Asimismo, el ‘Tanque’ ya sabe lo que es celebrar contra Mannucci, pues anotó el único tanto en el triunfo 1-0 de Universitario por el Torneo Apertura 2019. El fuerte delantero espera repetir el plato en Trujillo para que Universitario de Deportes siga en lo más alto del tablero.

Cabe resaltar que la crema le ganó al cuadro ‘carlista’ 2-0 por la Copa Bicentenario en julio, lo que sirvió para que los de Ate se mantengan en la pelea. En este año, ya le ganaron dos veces.