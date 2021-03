Hay incertidumbre en Universitario de Deportes después de confirmar casos positivos de coronavirus en el plantel profesional. En ese sentido, los merengues solicitaron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cancelar la tercera jornada de la Liga 1 o, en todo caso, postergar el compromiso contra UTC de Cajamarca pactado para este sábado.

La petición de los ‘cremas’ se conoció mediante un comunicado oficial y este martes fue reiterada por Francisco Gonzáles, gerente deportivo. “Debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, declaró.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, agregó el representante del conjunto estudiantil en diálogo con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Asimismo, Gonzáles manifestó que los miembros del plantel se mantienen “en zozobra” porque se identificaron casos positivos entre los seres queridos de los deportistas. “Estamos preocupados por la situación. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias”.

En la misma línea, el directivo de los estudiantiles señaló que están esperando la respuesta final por parte de la Liga 1 y, en caso no atiendan el pedido elevado al torneo, confirmó que irán a jugar contra los cajamarquinos. “Si nos obligan a jugar, tendríamos que presentarnos. Por ese lado, no queda otra”.

En ese contexto, Ángelo Comizzo tendrá un enorme dolor de cabeza porque solo tendrá, en su mayoría, a jugadores juveniles. “Más plantel del que se vio el viernes, ya no tenemos. Tendríamos 17 jugadores habilitados, creo que sería un despropósito jugar el partido por el riesgo de contagio”, cerró.