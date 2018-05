Universitario de Deportes: Figuera listo para el Apertura

El volante de Universitario de Deportes, Arquímedes Figuera se recuperó de su lesión y espera compenetrarse de la mejor manera al nuevo sistema del equipo crema, que debuta en el Apertura este fin de semana ante Melgar. “Estoy bastante contento por la oportunidad que me da la vida de estar nuevamente. Parecía sencillo, pero era bastante fuerte lo de mi lesión. Después que jugué el clásico que fue un partido bastante intenso y de ahí no pude jugar por que ya la lesión me molestaba”, dijo al respecto de la fisura en uno de sus dedos del pie derecho.

Por otro lado, Figuera habló sobre el sistema de Javier Chirinos: “No cambia tanto, solo un poco el esquema. Somos los mismos jugadores así que no hay mucha diferencia en nuestra característica como equipo. Él plantea varios sistemas, asimismo la tenencia de la pelota y la presión”.