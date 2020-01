Federico Alonso llegó a Lima para integrarse a la pretemporada de Universitario de Deportes, el defensor uruguayo ya se encuentra en Perú y se unirá al plantel crema que se prepara para tener un buen debut en la Copa Libertadores 2020.

Su llegada generó mucha expectativa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Alonso será el encargado de darle seguridad a la primera línea del cuadro dirigido por Gregorio Pérez, estratega que pidió su llegada para fortalecer la defensa de Universitario.

“Yo me caracterizo por tener buen juego aéreo y tratar de ir a todas las pelotas. Me considero rápido y muy agresivo en la marca. Por ahí ‘tiempista’ y dependiendo de lo que me diga el entrenador también puedo salir jugando, pero eso lo definiremos en los trabajos de pretemporada”, declaró hace unos días Alonso para RPP.

Federico Alonso es un defensor central, de perfil derecho, que buscará cubrir el lugar dejado por Alberto Rodríguez tras su salida del equipo, en Universitario de Deportes no se hicieron mucho problema y consiguieron al reemplazo del ‘Mudo’ casi de inmediato.

