Universitario de Deportes en zona del descenso y podría perder 4 millones de dólares por derechos de televisión

Se encendieron las alarmas en una fecha que no favoreció a Universitario de Deportes, que ahora figura en zona del descenso luego de perder sin argumentos ante los ‘Zorros’ en Ayacucho. Los cremas miran como tabla de salvación ganar los 6 partidos que le restan en calidad de local en el Nacional y dar el ‘batacazo’ a los compadres y porteños de visita. ¿Podrán?.

La realidad dice que la ‘U’ está en zona de descenso con 35 puntos y ayer se modificó la tabla de sus rivales directos por la baja. Boys ganó y sumó 39. Unión Comercio ganó y -sumó 38 puntos- mientras que la victoria de Comerciantes Unidos 25 puntos sobre Cristal recortó en 10 la diferencia con los cremas. En la ‘U’ hay preocupación porque la baja no solo haría perder prestigio, sino también 4 millones de dólares por derechos de televisión. Según el ex gerente deportivo, Jorge Vidal, la ‘U’ debe levantar cuánto antes y ya no hay margen de error. “Tiene que salvarse. Sólo en TV se perdería más de 4 millones de dólares. El contrato queda suspendido y vuelve a entrar en vigencia cuando vuelva a Primera. No se considera como parte del plazo”, dijo Vidal.

La ‘U’ confía en recuperar la fe porque le restan seis partidos de local, siendo uno con un rival directo : Unión Comercio el 13 de Octubre. Este jueves 4, jugará en el Nacional con Huancayo. Sport Rosario (Fecha 9), Cristal (Fecha 11), Deportivo Municipal (Fecha 13) y Comerciantes Unidos (Fecha 15).