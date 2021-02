Un abanico de hojas de vida desfila a diario en las oficinas de Universitario de Deportes. Y es que, el cartel de señalización al ingreso de Campo Mar: “se busca 9”, al parecer, no es suficiente. Mientras algunos currículos van directos al “spam”, otros llegan a través de videos editados como goleadores, aunque el palmarés los delata. La búsqueda sin éxito del atacante que reemplace al reciente refuerzo del Querétaro, Jonathan Dos Santos, quien partió a Salto, Uruguay, el pasado 21 de diciembre del 2020, se ha convertido en un dolor de cabeza para la Administración, aunque la tortura parece estar con acabar con Bruno Vides.

Hasta el momento, la baraja de candidatos es amplia, pero caen uno tras otro al conocer su presente contractual. Por ejemplo: se pensó en recurrir a la misma nacionalidad del “Bicho”, pero no convenció los perfiles de Rodrigo Pastorini y Sebastián Sosa. Mientras los paraguayos Jorge Ortega y Nildo Viera, el primero fue ofrecido, y el segundo, su club Sol de América, pidió un dineral. También apostaron por argentinos Francisco Fydriszewski, Hernán Barcos, Francisco Apaolaza y Joaquín Susvielles. Algunos interesaron, otros simples recomendados. Por ahora, el elegido tiene nombre y apellido: Bruno Vides. En la ‘U’, están por reventar chequera y cerrarlo pronto. Aunque con los últimos antecedentes, ojalá no sea moneda al aire.

¿Pero hay un perfil de ‘9’ que encaje en Universitario? Si bien Ángel Comizzo decidirá según el presupuesto económico, hay sugerencias por parte de ex atacantes extranjeros y nacionales, que dejaron huella apunta de goles y títulos.

-ESIDIO: “HABÍA CALIDAD, HOY NO SE VE”-

Desde Santa Rita, Sao Paulo, Eduardo Esidio, máximo goleador del mundo en el 2000, tricampeón en el 98′, 99′ y 2000, fue el primero en pronunciarse. “Para no ir lejos a buscar un atacante, los equipos tienen que preocuparse por sus canteras”, advirtió “Edú”, quien recordó su época gloriosa.

“Nosotros teníamos un equipo muy entrenado, muy profesional, con gran personalidad. Yo, como delantero, tenía a Grondona, “Chemo”, buenos volantes. Había mucha calidad técnica, lo que no se ve hoy”, detalló.

-PIERO ALVA: “VALERA ES UNA APUESTA-

Piero Alva, el “Zorrito”, quien también formó parte del plantel tricampeón, en su segundo año como futbolista profesional, describió el perfil del “9”. “Deberá ser un futbolista que disfrute la presión sin temor. Vestir la camiseta crema tiene un gran peso. Al extranjero se le exige más. Seguramente buscan un delantero con experiencia, y no querrán equivocarse”.

Consultado sobre la carta de gol peruana, dijo: “Succar y Valera no son muchachos. Succar tiene que ser más exigente. Valera es una apuesta. Tiene la gran oportunidad de jugar en el más grande, pero una cosa es Llacuabamba y otra Universitario”, advirtió.

Alex Valera, refuerzo de Universitario, nos acompañó en una nueva edición de DeporCast. (Foto: prensa 'U)

-LETELIER: “LA “U” DE AHORA NO ME LLENA”-

Y de Chile, el “Pato” Letelier, campeón nacional en el 92′, con un Mundial a espalda, el del 82′, indicó. “Debe tener un historial goleador. Ir a la “U” es para hacer goles. No es fácil jugar en un grande. Tiene que ser un delantero aguerrido, que sepa jugar para el equipo”, confesó.

Arroparse con futbolistas de buen pie y solidarios en la marca, es lo ideal para todo goleador. “Yo tenía a Carranza que recuperaba el balón, que la distribuía a Martínez, Puchungo, quienes nos servían a mí, a Baroni, a Silva. La “U” de ahora no me llena, no presiona, no tiene la tendencia del balón”.

-CZORNOMAZ: “OJALÁ NO SE EQUIVOQUEN”-

Proveniente de Los Andes, donde rompió esquemas, el “Pirata” Czornomaz destacó con luz propia. El atacante de trancos largos se convirtió en el máximo goleador del campeonato peruano con 21 dianas, en el 96′. “En un grande como Universitario, el que se ponga la camiseta número ‘9’ tiene que hacer goles. Ojalá no se equivoquen en la contratación, hay que arriesgar. Hoy los grandes goleadores están en Europa o Asia. Yo tuve suerte de tener un equipo que jugaba muy bien, saqué provecho de mi condición de delantero”, afirmó.

Bicampeón en el 92′ y 93′, hasta canción le compusieron a “Balán” Gonzales, el ariete que integró un tridente de temer con Ronald Baroni y Tomás Silva, fue directo y claro. “Acá no puede venir un muerto, debe tener garra y goles. Dos Santos se ganó el cariño y respeto de la hinchada con sus goles, sacrifico, marca. Encontrar un ‘9’ goleador es un problema que saldrá caro”.

Para el “chalaco”, hay confianza en Succar y Valera. “La camiseta de la ‘U’ tiene mucho peso. La exigencia es grande. Deben tener soporte para aparecer con goles durante los partidos. Habrá que verlo en acción al uruguayo Novich, es 10. Yo tuve a Jorge Amado Nunes, un grande”.

Balan Gonzales jugó en Vanguard Huandao de China. (Foto: GEC)

-COMINGES: “ACÁ SE TRATA DE HACER GOLES”-

En el 93′, un ‘9’ canterano, escribió su primer capítulo en el equipo de sus amores: Paul Cominges. “Hay quinientos ‘9’, acá no se trata si es fuerte o potente, sino que meta goles de acuerdo con el funcionamiento del equipo. No pueden buscar un ‘9’ sin saber que quieren. Si traigo a Benzema, y seguro, no sale goleador. ¿La ‘U’ tiene equipo para generar gol? Hay que observar el juego del equipo. En año pasado, Succar tuvo buenos partidos, pero no generó. Corrió, metió, pero no marcó muchos goles. Valera es un chico con talento. Ojalá reaccione bien ante la presión de jugar en la ‘U’. Ahora, si pidieron la contratación de Valera, para qué otro ‘9’. El gol tiene lógica, no es casualidad”.

Para nadie es un secreto que la última palabra la tiene Ángel David Comizzo. Probablemente, el perfil del ansiado ‘9’ lo consultará con su almohada en Campo Mar. Ojalá acierte, pues los ex delanteros estarán atentos a la designación del hombre gol versión 2021.