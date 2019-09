Universitario de Deportes | "El ‘Indio’ y su grupo de obreros", por Renzo Morales Rojo | OPINIÓN

Dentro del vaivén dirigencial que vive Universitario de Deportes, incluido ese cambio repentino, aunque necesario, de comando técnico a mitad de año, hubo un acierto interesante: el club, para el Torneo Clausura, no buscó una contratación rimbombante (si consideramos que Christian Ramos, pese a ser mundialista, era un zaguero de 30 años que venía de un irregular semestre). Todo lo contrario, prefirió repatriar algunos excremas y completar puestos claves con refuerzos de diferentes características.

Fue así que, además de la ‘Sombra’, llegaron Carlos Olascuaga, Manuel Barreto, Guarderas y Vaca. No arribó un argentino o un uruguayo a prometer un centenar de goles. Y es que para Ángel David Comizzo, era mejor tener obreros en lugar de estrellas, ya que en Perú, que su fútbol sufre de sus climas diversos y campos cuestionables, es preferible tener de dónde escoger. Por eso, es habitual escuchar que para ganar un campeonato, urges más de un plantel largo que de un once titular espectacular.

Y me atrevo a decir que, tal vez, por ahí pasó el problema de Universitario de Deportes los últimos años, sumado a la sanción que no lo dejó fichar jugadores. Cada lesionado, suspendido o convocado costaba demasiado y dolía, se sentía. Pero, ahora, hay opciones. De no tener centrales, cuenta con la zaga que jugó el Mundial y detrás de ella, cinco defensas más con rodaje en ese puesto. No había un ‘aduana’ y arribó Rafael Guarderas. Faltaban opciones en el medio y llegó Barreto. No tenía variantes arriba y firmaron dichas opciones, además del recuperado Paulo de la Cruz, interesante cada que entra.

Es tan importante este cambio, que la ‘U’ ha jugado varios partidos sin Pablo Lavandeira y casi no siente su ausencia. Lo mismo con la de Germán Denis. Además, otro factor positivo de tener un plantel amplio es que ninguno se siente titular, ya que saben que cada partido es un nuevo examen.

Ahora, tampoco vale ilusionarse antes de tiempo. Restan 10 partidos más, donde los cremas no pueden ceder terreno si buscan el campeonato. Pero, a diferencia de anteriores entrenadores, el ‘Indio’ tiene con qué trabajar. Hoy, hay una masa para darle forma... Hay una crema para cuajar y competir.