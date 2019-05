Universitario de Deportes: El ajustón a Nicolás Córdova tras renegar por la Bolsa de Minutos

A veces uno debe ser rey de su silencio y no esclavo de sus palabras. En los próximos días la administración de Universitario de Deportes charlará con Nicolás Córdova, técnico del equipo, debido a las infortunadas declaraciones que ofreció luego de la derrota (1-0) ante la Academia Cantolao por la décimo tercera fecha del Torneo Apertura.

En la cúpula crema no cayó bien las expresiones del entrenador chileno quien llevado por la amargura del resultado señaló. "Ese es el problema de hacer jugar jugadores que aún no están preparados que merman el funcionamiento”, afirmó Nicolás Córdova en conferencia de prensa en relación a la exigencia de la Bolsa de Minutos.

Además, los funcionarios están fastidiados por las constantes quejas del chileno al sistema del Torneo Apertura.



“Mi trabajo no es promover juveniles para que luego el club gane. Mi trabajo es ganar el fin de semana. No tiene que ver la edad, tiene que ver si son buenos o no. “No creo que Paolo Guerrero haya necesitado una bolsa de minutos”, afirmó el entrenador de Universitario de Deportes en conferencia.

Apuesta por la cantera

Los funcionarios de Universitario de Deportes consideran que la institución cuenta con una buena cantera. Prueba de ello es la buena campaña en el Torneo de Reservas (pelea el primer lugar con Sport Huancayo) y Copa Federación.

La administración pedirán a Nicolás Córdova tener más calma a la hora de declaras y apostar por las promesas del club.

Más noticias en otros medios

Atrasaron a Alianza Lima: José Racchumick se convirtió en el nuevo refuerzo de Universitario



Raúl Ruidíaz no pudo ocultar su tristeza por el fallecimiento de Samuel Eugenio