Desde la otra línea, en Brasil, Eduardo Esidio, con 49 años, nos contesta y acepta con amabilidad realizar la entrevista previa al clásico. Y a pesar de estar alejado del Perú 18 años -jugó por última vez en 2002 por la ‘U’- el goleador habla el español como si siguiera residiendo por estos lares. “Acá todo bien. Gracias por el saludo”, es lo primero que nos dice, de manera fuída, el exfutbolista que vistió la camiseta crema y blanquiazul a fines de los noventa e inicio de los años 2000. ‘Edu’ rememora sus grandes actuaciones y goles con Universitario y, como si estuviera driblando a los defensas, no se esconde y encara las preguntas sobre su paso por Alianza, aunque tiene claro por quién apostar hoy: “Hincharé para que la ‘U’ gane”, cierra en una nota exclusiva para EL BOCÓN.

Eduardo, ¿En qué equipo viviste mejor los clásicos? ¿en la ‘U’ o Alianza?

No tengo ninguna duda que responder que fue con la camiseta crema que viví los mejores momentos en un clásico, por el tiempo que estuve ahí. Fueron tres años, donde tuvimos grandes conquistas individuales y en conjunto; por eso marcó bastante esa camiseta en mi vida.

¿Y Alianza lima?

Ahora, siempre respeté la camiseta de Alianza, donde también pude salir campeón. Se formó un proyecto donde se reunieron grandes jugadores, los mejores del momento, para salir campeón del año del Centenario. Pero sin dudas que las alegrías mayores fueron con la camiseta crema.

Universitario de Deportes | Eduardo Esidio: “Voy a hinchar para que gane la ‘U’”

Entonces, ¿te quedas más con el tricampeonato que con el título del Centenario?

Escoger cuál fue lo mejor, lo más importante, en la vida personal de un futbolista es bastante difusa. Las conquistas, los triunfos, los títulos, los goles son todos importantes. Cada uno en su tiempo marca su fuerza, y con la crema por ahí fueron más triunfos, donde en el año 2000 llegue a coronar una excelente campaña personal debido a un grupo excelente que teníamos, donde pude salir segundo goleador mundial; y los más importante para el grupo fue salir tricampeón con gol en el Monumental. Son varios factores que pase con la camiseta crema, por lo que fue más importante.

¿El clásico que más recuerdas?

Cuando igualé el récord en el estadio Nacional, donde me salieron dos goles (4-2, Clausura del 2000). Fue un clásico muy especial donde la mano de Dios, gracias a él, todo el esfuerzo, la entrega que uno puede tener en la cancha se coronó a ese gran premio personal.

¿Esos goles fueron los más importantes para ti en clásicos?

Por el significado para el grupo, todo. Lo más importante es que tiene que vencer el grupo y no la parte individual. Con ese pensamiento gracias a Dios todo pudo salir bien en los clásicos y, por eso, este partido en el estadio Nacional fue importante.

¿Con qué hinchada te quedas, la de la ‘U’ o la de Alianza?

Sin duda la de la ‘U’ . Porque cuando nosotros estábamos en el vestuario cantaban. Hasta llegar al estadio, por las calles, era una energía distinta, una cosa diferente. Dentro del estadio, cuando salías al campo y veías a toda la tribuna llena, eso para nosotros era motivo de gran alegría ynos ayudaba a sacar los partidos adelante.

¿Cómo se dio tu pase a Alianza Lima?

Lo principal fue el cambio de directiva. Cuando salió Alfredo Gonzales. Pero no solo pasó conmigo, sino con varios jugadores. Ahí tuvimos que buscar una tranquilidad por la familia.

¿Y qué pasó?

Entonces sucedió que una de las propuestas que me llegó fue de Alianza. Pude salir a ese gran reto de mi vida profesional que fue muy difícil. Todo el apoyo que la directiva de Alianza, a través de Alberto Masías, me dieron la seguridad y confianza. Eso fue muy importante, junto con mi familia, tomar esa decisión.

Esidio y su historia con el Monumental de Universitario. (Foto: GEC)

¿Qué es lo que más recuerdas de tu primer clásico con la camiseta de Alianza?

El penal que no pude convertir (ríe). Me preparaba para hacer el gol, pero hay cosas que no tienen explicación. Cuando estuve en Alianza no veía la hora de jugar contra esa camiseta, y justo cuando me toca patear ese penal... Bueno, dispare, Óscar Ibáñez se fue para un lado y felizmente el balón salió desviado. Sin duda fue lo que más marcó en ese primer clásico de mi vida con Alianza.

Si hubieras anotado, ¿Lo celebrabas?

No, yo ya había avisado desde mi salida que una de las certezas que tuve cuando fui a Alianza fue que no podía suceder. Por eso que yo fui encargado a patear el penal. Ya estaba decidido, mis compañeros también lo sabían que no iba a celebrar.

Pablo Bengoechea puso su cargo a disposición en Alianza Lima a horas del clásico ante Universitario en el Monumental

¿Sientes que el hincha de la ‘U’ no te reconoce como ídolo por vestir la camiseta de Alianza?

Eso es normal. El hincha es aficionado de una sola camiseta. Nosotros los jugadores profesionales no tenemos una sola camiseta. Claro que vas recorriendo el mundo y hay algunos que se quedan mucho tiempo y terminan sus carreras y son ídolos. Pero la mayoría de los jugadores tienen que hacer contratos. Yo entiendo y respeto mucho a esa hinchada porque saben defender su equipo hasta el final.

HUANCAYO, 1 DE MAYO DEL 2001 PARTIDO POR LA PRIMERA DIVISION DEL FUTBOL PERUANO, ENTRE LOS CLUBES DEPORTIVO WANKA (HUANCAYO) Y ALIANZA LIMA (LIMA), EN EL ESTADIO HUANCAYO. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO

¿Quién quisieras que gane el clásico?

No estoy acompañando bien, no sé como está jugando la ‘U’ al cien por ciento. Si pudiera estar en la tribuna, tengan la seguridad que yo estaría del lado crema. Pero voy a estar con mi familia hinchando para que la ‘U’ gane.

¿Cómo vivía Eduardo Esidio los clásicos?

Era una semana muy linda, distinta. Una semana también de mucha confianza. Sabíamos que teníamos que prepararnos bien. Yo siempre me cuidaba en todos los partidos, y para los clásicos, durante la semana, había cosas que no hacía, estaba más en la casa. Es un partido que puede cambiar tu vida, y a mí gracias a Dios cada página, cada historia del clásico cambió mucho mi vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR