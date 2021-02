La semana pasada, el nombre de Jefferson Farfán fue relacionado con Universitario de Deportes. Antonio García Pye, gerente general de selecciones, manifestó en una entrevista que el delantero nacional le expresó la posibilidad de sumarse al conjunto merengue. Aunque, claro está, el ex PSV lo dijo en tono de broma.

De hecho, la ‘Foquita’ se encargó de aclarar cuál fue la naturaleza del comentario, al sostener que “fue una broma que hicimos en el garaje de la selección”. Además, indicó que “todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima y es imposible eso”. Así, el actual futbolista libre zanjó el tema.

En la misma línea está Edison Flores, quien ve poco probable que Farfán se ponga la crema. Ante la duda, el ex Universitario de Deportes fue consultado por estas declaraciones y manifestó a Movistar Deportes que: “la verdad no lo hubiera visto a Jefferson en la ‘U’. Ahora no. Quizás antes sí lo hubiera visto con esa camiseta”.

“Siempre hay bromas de los equipos en la selección, pero en buena onda. En realidad, todos se llevan súper bien”, agregó el futbolista del DC United. Es sabido que dentro del cuadro nacional hay hinchajes definidos por Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, por lo que es tema recurrente en los camerinos y entrenamientos, entre los jugadores de la Blanquirroja con pasado en esos clubes.

Flores también se refirió a la posibilidad de retornar al equipo que lo llevó a la gloria. Al respecto, dijo que “(si llegaba una propuesta de Universitario) se evaluaba como las otras. Por ahora, está en mi mente que comience la MLS y poder dar el máximo para una próxima convocatoria”.

Sobre la selección peruana, el extremo considera que para las próximas fechas de las Eliminatorias a Qatar lo siguiente: “llegamos en desventaja por los puntos que tenemos. La regularidad de los jugadores ayuda mucho al equipo, y creo que este año no nos va a costar”.