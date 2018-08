Universitario: Diego Mayora admite negociaciones con los 'cremas'

Universitario de Deportes quedó habilitado para realizar contrataciones y parece ser que ya tienen todo listo para anunciar a su primer refuerzo: Diego Mayora. El delantero será el encargado de llevar los goles a los cremas, que tanto necesitan para salvarse del descenso.

Por ello, Diego Mayora afirmó que sí está en negociaciones con Universitario: "Yo quiero jugar en Lima. La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado, en los próximos días, el viernes por ahí, habrán novedades seguramente", afirmó Diego Mayora a Depor.

Además, el exdelantero de Deportivo Municipal se refirió a la grandeza de Universitario de Deportes y su actualidad: "La 'U' es un equipo grande, creo que todo el mundo quiere jugar ahí. Está en un mal momento y sería lindo marcar muchos goles y sacarlos de esta posición incómoda", añadió el jugador de 26 años.

Diego Mayora aseguró que "lo dará todo" por el conjunto crema. Esta es la situación más complicada para Universitario de Deportes desde el campeonato del año 2011 donde se salvó con lo justo del descenso.

