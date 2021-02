El “Guastashow” tendrá otro estelar, lejos de Trujillo, de Perú, será en Uruguay. Y es que Diego Guastavino, el uruguayo aclamado por los hinchas de Universitario de Deportes, jugará en la Segunda de su país, en Atenas San Carlos de Punta del Este. A sus 36 años, el ex Mannucci, confiesa que tiene cuerda para rato en el fútbol pese a lo tildan de veterano. Eso sí, ha pensado, más adelante, en estudiar para ser entrenador. “Ojalá acá a diez años pueda dirigir a la U”, indicó el futbolista, quien expresó su rechazo a las administraciones concursales. “Son círculos viciosos. Deberían acabarse y dejar resurgir a Universitario”.

¿Por qué no renovaste con Mannucci tras haber tenido un regular 2020?

Tenía ganas de continuar en el club, pues se consiguió lograr por primera vez un torneo internacional en la historia de Mannucci, pero por decisiones de dirigentes y cuerpo técnico, decidieron apuntar a otro tipo de futbolistas. Queda el sabor amargo de no haber jugador más para el club, así que tuve que apuntar a otro lado.

¿Tuvo que ver el presupuesto económico o el técnico Pablo Peirano?

No fue por lo económico, seguro apuntaban a un jugador de otras características. Con Pablo Peirano todo diez puntos. Ha demostrado su trabajo. Es un entrenador que el jugador peruano necesita. Tiene mucho para crecer y dar, y los futbolistas para aprender.

Entonces, ¿te consideras un jugador caro?

Sería una lástima que algunos clubes no se hayan acercado pensando que era caro. Tuve contactos, pero nada formal. Pasan los años, y uno no es le mismo negocio por tener una edad importante, te tildan de veterano, que no rindes, pero me considero vigente, capacitado. No tengo que demostrarle nada a nadie. A través del técnico Sebastián Eguren me presentó el proyecto de Atenas de San Carlos, estoy en Punta del Este, es un club que buscará el ascenso y que pertenece al Grupo Pachuca.

¿Jugarás por primera vez en la Segunda de Uruguay?

Cuando arranqué en el fútbol, lo hice en Sud América, claro, ha pasado muchos años, todo ha cambiado. Las canchas están buenas, ahora por la pandemia, se jugó todo bien. Los partidos fueron televisados. Además, por ahí, también podrían estar Danubio y Cerro.

¿Hubo propuestas de la Primera?

Conversé con mi representante, pero en Uruguay, recién arrancan el Clausura. Tendría que haber esperado tres meses más para estar en un club, no podía jugar, y apareció un proyecto interesando a través de Atenas, y el técnico fue quien me convenció.

¿Quedaste con bronca tras tu salida de Universitario?

No era mi deseo irme, sino del cuerpo técnico, administración, que a los pocos meses salieron. Realmente dejé muchos amigos, mi papá viven en Lima, es un lugar donde siempre quisiera volver.

Pedro Troglio, el DT de turno en la ‘U’, y Carlos Moreno, administrador, ¿hablaron contigo?

La U no podría contratar. Yo estaba dispuesto a aceptar lo que me iban a proponer en lo económico, pero se hicieron esperar. Después, se contactaron con mi representante, y dijeron que no contarían conmigo.

¿Sentiste maltrato?

No creo que haya sido maltrato, lo que sí, un poco más de cintura, respeto. Había conseguido más de cien partidos en Universitario, pero el club no llegó a tener ningún detalle conmigo. Ningún aliento, mensaje. Para un jugador extranjero es algo especial, pues te sientes valorado.

Los hinchas son agradecidos contigo

No tengo palabras de agradecimiento. No es habitual que un sector de la hinchada tenga presente por el título. Después, las administraciones van cambiando, son un circulo vicioso que no llevan a ningún lado a la ‘U’. Ojalá haya un cambio a través del grupo de Rainer Torres con Embajadur, y que la realidad sea otra. Ojalá se puedan acabar las administraciones, y permitan resurgir del mal manejo a la ‘U’.

¿Te enteraste sobre las declaraciones de Ángel Comizzo, quien minimizó a Sporting Cristal?

Fueron comentarios desacertados. Sabrá por qué lo hizo, pero no era el momento. Se perdió con Cristal la final, lo que le duele al hincha, lo que marca al jugador. A mi parecer, las declaraciones fueron innecesarias, pero es un entrenador que sabe convivir en un club grande.

¿Las críticas no cesan contra Ruidíaz cuando usa la camiseta de Perú?

En su club demuestra que es un goleador. En la selección, hay poco tiempo de trabajo, pero tiene todas las condiciones para demostrar su importancia. Con un par de goles ganará confianza, es lo que le falta para verlo como lo conozco. Sé cuando se siente suelto, importante, en confianza. Después, sabemos que adelante tiene a Guerrero, quien reúne las características de los mejores del mundo.

¿Seguiste el juego de tus compatriotas Urruti, Alonso, ahora Novick?

Con Tito y Fede, siempre en contacto. Con Hernán, lo conozco desde que entrenábamos en Fénix. Le aportará mucho a la ‘U’. Tiene características distintas que Millán. Tiene un buen manejo de pelota, buen remate. Es un 10 que maneja bien la pelota, se pone el equipo al hombro.

¿Cuándo cuelgues los botines, seguirás ligado al fútbol?

Estaré involucrado al fútbol, pero todavía me siento jugador. Llegado el momento empezará el curso de entrenador. Me prepararé bien, pero nada en simultáneo. Ojalá sea entrenador y en diez años dirija a Universitario. Es un sentimiento que reflotan.

¿Ya tienes fecha para el retiro?

Yo me siento bien, no sienta que deba dar un paso al costado. Todavía tengo cuerda para rato.

¿Diego Chávez, excompañero, enderezó su carrera futbolística?

Tuvo la oportunidad de volver a la ‘U’, no es fácil cuando se te baja la cortina. Ojalá siga aprovechando, pues siempre demostró ser gran jugador.