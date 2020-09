En la vida suele haber días buenos. Otros inolvidables. Luego hay de esos como el que Diego Chávez repasa mentalmente una y otra vez desde el pasado 31 de agosto. En ese ejercicio sentimental se ve así mismo atándose los botines, acomodándose el uniforme de Universitario de Deportes y salpicando con elegancia la dosis justa de perfume a ambos lados de su cuello. Sonríe, se acomoda el gel sobre el corte recién hecho. Resopla una, dos, tres veces; sutura el nerviosismo con una inhalación profunda como si estuviera por sumergirse en el agua y se dice así mismo por última vez frente al espejo ante de salir a la cancha en la Liga 1: “lo logré”.

La última vez que Diego Chávez entró a una cancha de fútbol como titular de Universitario de Deportes, el arquero de Alianza Lima era el hoy alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth. Hace dos años había tocado fondo y, como el título de uno de los cuentos más entrañables de Gabriel García Márquez, el popular ‘Chaveta’ literalmente se alquilaba para vivir.

El difícil tránsito de pelotero a futbolista

Diego Chávez jugaba a cambio de 150 soles por partido en losas de barrio, en campeonatos relámpago de fulbito y hasta por puro gusto; según relatas notas informativas de 2018. Era un futbolista part-time, un talento contenido por el desarreglo personal y el descontrol propio de quien le hizo falta un mentor, un guía. Alguien que le encienda la alarma cuando esté a punto de quemarse. “Paraba saliendo, no tomaba mi profesión en serio. No tenía qué comer y menos mal mis viejos siempre me abrieron su casa y su mesa para mí y los míos”, confesaba a inicios de este año en una entrevista a Trome.

La vida de Diego Chávez era un cable pelado. Uno de alta tensión y que cada cierto tiempo arruinaba esa bombilla de luz que iluminaba un proyecto de vida futbolística de alto vuelo, por lo menos hasta hace unos años. Este verano, sin embargo, literalmente se le aparecería la virgen gracias a la gestión del entonces gerente deportivo Jean Ferrari, quien terminó por convencer al técnico Gregorio Pérez de incluirlo en la pretemporada y finalmente en el plantel oficial del equipo. Se esforzó al máximo, hizo dieta, bajó más de 10 kilos y reformuló su vida personal.

La última vez fue con pena máxima

Suele ocurrir que en las intervenciones quirúrgicas quienes contemplan al cirujano son posibles de contar con los dedos de la mano. En el estadio de Moyobamba, sin embargo, el 24 de julio de 2016, Diego Armando Chávez Ramos ‘operó’ por última vez con camiseta de Universitario de Deportes y –tras una ‘cirugía’ catastrófica- terminó siendo él el desahuciado. El paciente, Yhirbis Córdova, lateral derecho de Unión Comercio recibiría un eficiente tajo desde atrás cuando ya había logrado colarse en el área del portero Carlos Cáceda. Penal a favor de Unión Comercio en un partido que Universitario de Deportes terminaría perdiendo por 2-1, pese al gol de descuento de Edison Flores.

Lionard Pajoy era entonces el goleador de Alianza Lima, Reimond Manco llevaba la número diez de los íntimos y William Chiroque jugaba los descuentos en Deportivo La Bocana. Diego Chávez sería de los más criticados por la derrota y poco a poco iba perdiendo la confianza del técnico Roberto Chale, quien en Moyobamba dirigiría desde la tribuna. No jugó más y su última aparición en la banca de suplentes fue el 27 de noviembre ante San Martín. A fines de ese 2016 dejó el cuadro de Universitario de Deportes. Ante Cienciano, el pasado 31 de agosto, volvió.