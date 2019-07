Universitario de Deportes | ¿Cuándo será el debut de Christian Ramos con la crema?

Esta semana podría llegar el tránsfer de Christian Ramos y quedaría habilitado para debutar con la camiseta crema. El defensa, cuya ficha deportiva pertenece al club Al-Nassr de Arabia Saudita, viene para jugar este segundo semestre en el equipo y dependerá de sus actuaciones ganarse su renovación para la próxima temporada.

La apuesta de Ángel Comizzo sería alinear a la ‘Sombra’ junto a Alberto Rodríguez. En el duelo amistoso contra Defensor Sporting probaría esta opción. De arrancar los dos, Universitario de Deportes tendría a la pareja de centrales titular en la selección peruana que llegó al Mundial.

Christian Ramos fichó por Universitario de Deportes para tener minutos y buscar su retorno a la selección peruana: "Si no juego, me va a costar el doble, por eso tengo que concentrarme en Universitario. Están Zambrano, Araujo, ahora hay 5 o 6 centrales. Al que le tocó, dio la talla y al que le toque, dará el nivel. Va a ser muy difícil", dijo en sus primeros días como jugador de la 'U'.

Además, el defensor central contó cómo superó el dolor de no haber sido convocado a la Copa América 2019: "Me dolió muchísimo no ser llamado para la Copa América, lo asimilé de la mejor manera. Estuve con mi familia, hace mucho tiempo no pasaba con ellos. Traté de visitar y que me visite todo el mundo para que ese dolor no sea tan largo", añadió.

