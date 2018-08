Universitario confirma que Comisión de Licencias aceptó su presupuesto

Tras el visto bueno de la FPF para que Universitario de Deportes pueda contratar jugadores y reforzarse para el Torneo Clausura, el administrador del equipo crema, Carlos Moreno, se refirió al respecto y contó que pasará con las futuras contrataciones del equipo que dirige el chileno Nicolás Córdova.

“Esta norma nos permite acogernos a este régimen especial y a partir de ese acogimiento se suspende la sanción que no nos permitía contratar. Calculo que en esta semana entregamos la solicitud, la Federación tiene 48 horas para resolver y espero que todo quede solucionado en el transcurso de la semana", declaró Moreno para Plataforma Deportiva. Asimismo, el administrador confirmó que la Comisión de Licencias de la FPF ya aprobó el presupuesto del club crema para poder realizar las contrataciones.

En Ate, consideran que si podrán contratar siempre y cuando exista una responsabilidad financiera. "Respetaremos el presupuesto que tenemos aprobado, agregó Moreno.

¿Que posiciones se reforzarán?

Moreno afirma que existe una coordinación en la administración para presentar la solicitud a la FPF. "Nos reuniremos con el comando técnico y secretaría para ver el tema de jugadores y puestos. Me estoy adelantando y no me corresponde, pero se va a necesitar un centro delantero y lo ideal es un nueve de peso, ya no nos podemos equivocar”, apuntó.

¿Cuánto dinero hay?

Las deudas y demás pendientes que tiene el club crema pondría un 'freno' a las futuras contrataciones, por ello, Moreno asegura que todo depende de los jugadores que lleguen. “El dinero va a depender de los puestos que se contraten. El presupuesto ya lo tiene claro el comando técnico", precisó. Además, asegura que si los jugadores no son de monto elevado, entonces alcanzaría para tres refuerzos.

TAMBIÉN LEE