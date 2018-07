Universitario de Deportes y las claves del triunfo sobre Binacional

Tuvieron que pasar nueve partidos (más de tres meses) para que Universitario de Deportes termine un juego con una sonrisa en el rostro y celebre un triunfo. Los cremas lucharon para doblegar por la mínima diferencia a Binacional en duelo clave para evitar complicarse con el temible descenso.

ESCRIBE: MARTÍN CHILO

Los merengues, en este compromiso, pusieron en vigencia esa trillada frase de que “la ‘U’ es más grande que sus problemas” y están dispuestos a luchar hasta el final. Un resultado que otorga cierta tranquilidad.

1. Factor Osorio

El delantero cumplía una discreta actuación en el duelo contra los arequipeños, pero en el complemento apareció para sacar el máximo provecho de un pase de Enmanuel Páucar, rematar con fuerza y vulnerar el arco del equipo rival. Hace 16 partidos (5 meses) que un delantero crema estaba ausente en el tanteador. Osorio había sido el último en marcar (28 de febrero la derrota 1-3 sobre Alianza Lima). Ayer nuevamente apareció para salvar a la ‘U’.

2. Demasiada ansiedad

Sin embargo, esta victoria merengue no debería generar un excesivo triunfalismo. Nicolás Córdova debe continuar con su trabajo de dar continuidad a un once ideal. Otro punto a detallar es que el equipo cae en la ansiedad muy rápido cuando el gol tarda en llegar; además, hay poco peso ofensivo. En este equipo, Alberto Quintero será clave y, en este contexto, al panameño no debe darle ni la gripe, porque el equipo lo sentirá. Seguramente el triunfo le dará mayor tranquilidad a Córdova para trabajar.

3. Mayor confianza

La anotación del popular ‘Oso’ cambió el ánimo de los merengues y otorgó cierta tranquilidad para hilvanar jugadas de peligro en el arco de Binacional. Tanto Aldo Corzo como Jersson Vásquez fueron una alternativa de ataque y presionaron en la salida del equipo oponente, pero la falta de definición fue la causa de no ver un marcador abultado en Ate.

En comparación con el duelo frente a Sport Huancayo, hay ciertos avances en el juego del plantel estudiantil.

4. Poca astucia

Este resultado es un duro castigo para Binacional. Y es que los arequipeños se dieron cuenta de que con poco podían hacer daño a los merengues, pero optaron por un esquema conservador y dejaron a la ‘U’ tomar la iniciativa del duelo. Todo eso cambió tras la anotación de Osorio, pero fue muy tarde.

A ello debemos sumar el resto físico de Binacional. Ya había dado todo a nivel físico, por lo que estaba consumada su derrota.

5. Salida de Polar

El técnico de Binacional, Luis Flores, propuso un esquema conformado por dos líneas de cuatro, un mediapunta y un delantero neto. Mucho juego por el lado de Polar, el diestro que juega por izquierda para las diagonales. Sin embargo, su salida en el segundo tiempo debilitó la zona ofensiva y le quitó un recurso importante para dañar al equipo crema. Los arequipeños cuentan con un plantel reducido y la seguidilla de juegos les pasará factura en este Apertura.