Universitario de Deportes | Christian Ramos: "Estar en la 'U' es distinto"

El zaguero nacional, Christian Ramos , es consciente que deberá redoblar esfuerzos para ingresar al once inicial, debido a la fuerte competencia en ese sector del campo.

“Hay mucha expectativa de parte de la gente. Nosotros hemos hecho buenas presentaciones con la selección, pero estar en Universitario de Deportes es distinto. Ahora están jugando otros centrales y uno se tiene que esforzar el doble para poder ser titular”, comentó la ‘Sombra’.

El deportista reveló sus objetivos a corto plazo.

“Mi primer objetivo es consolidarme en la ‘U’ para poder llegar a la selección. No puedo mentalizarme en la selección si no hago bien las cosas en el club. Ahora solo pienso en entrenar para poder jugar. El hincha me ha recibido muy bien, en la calle y en redes sociales. Desde el principio me dicen que tengo que campeonar y eso es por la presión que tiene este club”, Sentenció.

Christian Ramos tiene contrato hasta finalizar este 2019. El defensor busca volver a la selección peruana. Fue parte titular en el Mundial Rusia 2018.