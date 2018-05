Universitario de Deportes: Carlos Moreno espera diálogo con la Federación para solucionar el gran problema

Universitario de Deportes emitió un comunicado sobre la respuesta del TAS, en donde se indica que estarán a la espera del laudo para analizar las acciones a seguir. Sin embargo, el administrador del club, Carlos Moreno afirmó que buscarán un diálogo con la Federación de Fútbol.

"Es importante tener un diálogo con la Federación para que vean que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para cumplir con las disposiciones establecidas y analizar la posibilidad de que esta sanción pueda ser cambiada o rectificada. La idea es tender puentes, tener un diálogo abierto y ver si hay posición distinta", manifestó Moreno.

Moreno aseguró sentirse sorprendido por la decisión del TAS, al declararse incompetente y recurrir al Poder Judicial sería inviable. "Este tipo de situaciones o conflictos de intereses son resueltos sobre el tribunal judicial, por eso recurrimos al TAS. La verdad me sorprende lo establecido el árbitro. Recurrir al Poder Judicial en temas deportivos no resulta viable. Queremos ver el laudo del árbitro", agregó.

Moreno tocó el tema de la polémica con la Federación por el caso del juvenil Brayan Velarde, que no fue considerado como sparring de la Selección en el Mundial. "En ningún momento la 'U' pidió que no se le convoque, Teníamos claro que podría ser considerado por sus buenas actuaciones en el club, no íbamos a interferir. En todo momento apoyamos a la selección", indicó.

De otro lado, el AT reveló que en los próximos días se conocerá el futuro del interino Javier Chirinos. "Hemos esperado la resolución del TAs para poder definir su tema. Desde un primer momento se le comentó que sería interino. Ya lo conversaremos en la comision de futbol", agregó.