Universitario de Deportes | Carlos Moreno afirma que sigue siendo administrador de la 'U'

Sin los tres activos -sedes- más importantes de Universitario de Deportes en su poder, Carlos Moreno aún declara como el administrador del club crema. EL BOCÓN lo buscó tras la posesión que tomó ayer los Leguía y esto dijo.

Escribe: Jasson Curi

¿Qué descargo puedes dar de los hechos ocurridos ayer por la mañana?

Nosotros habíamos firmado un acuerdo para hacer una transferencia ordenada y pacífica para que la imagen del club no sea dañada por una pelea entre administraciones. Para hacer la entrega de cargo, habíamos quedado en hacer un inventario de bienes, que se tenía que verificar por parte de ellos (Administración Leguía), nuestra y un notario. Todo eso iba a ser trasladado al acto de entrega de cargos. Jueves y viernes de la semana pasada se hizo con normalidad. Sin embargo, quisieron entrar el sábado a manejar el partido (contra Binacional) cuando no era parte del acuerdo.

¿Qué debía pasar hasta el 12 de setiembre?

Habíamos puesto como fecha límite el día 12 de este mes, pero tenía que haber una previa que era la verificación de todos los inventarios de bienes y de todos los documentos. La idea, también, era que ellos vayan ingresando a las sedes desde antes para reunirse con los gerentes de mi gestión y se pueda hacer una verificación. Se esperaba llegar al día 12 con todo el proceso de traspaso cerrado frente a un notario. Pero ellos nunca mandaron a la gente para verificar los inventarios. Querían llegar al 12 y hacer un muestreo. Ni hablar, el muestreo se hace en una auditoría, y esto era una entrega de cargos.

Entonces, ¿qué sucedió realmente?

Parece que lo que los ha puesto nerviosos es que el sábado no pudieron entrar a operar el partido que teníamos de local. No les correspondía porque no estaba completada la entrega de cargos. Y ayer se han metido a la mala. Han roto las puertas de las oficinas en el Estadio Monumental. Han entrado barristas con armas de fuego, según información que me alcanzaron. No sabemos si han desaparecido cosas porque todo eso tenía que inventariarse. Agredieron a trabajadores del club también en Campo Mar. Han pateado el tablero del acuerdo que se estaba ejecutando. Los que están cometiendo los delitos son ellos.

¿Qué medidas tomarán?

Yo podría agarrar a 100 personas y meterlos a la mala como ellos y armar una batalla campal, pero se perjudica el club. Yo no voy a caer en ese juego. Voy a seguir bajo el conducto legal. Este problema se tiene que solucionar en los próximos días, a más tardar la próxima semana.

¿El club sigue bajo tu cargo?

Así es. Yo no me estoy inventando las condiciones para entregar el club. Eso estaba acordado entre ambas administraciones. Otra de las cosas que habíamos acordado es no estar declarando uno en contra del otro para no dañar la imagen del club.

¿Existe alguna relación entre tu gestión y la barra?

En mi gestión no se le entregaba entradas a la barra porque fue una disposición de la Comisión de Lucha contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos que nosotros acatamos. Lo que querían era que para que exista una barra tenía que haber un empadronamiento previo. Abrimos el padrón y nació se inscribió porque había un costo, pero nuestra posición sigue siendo la de estar acorde a ley. Yo no sé cuáles sean los motivos de que la barra haya entrado con los Leguía. Y esta gente agredió a trabajadores del club y tuvo enfrentamiento verbal contra Rafael Guarderas y Patrick Zubczuk, quienes salieron a defender a los agredidos.

¿Tu gestión se alargará hasta el clásico?

Debemos retomar la ejecución del acuerdo firmado. Para tal, ellos deben salir de las sedes del club. Todo volvería a la normalidad entre esta y la otra semana. Volver a la normalidad quiere decir que esperamos la posesión de las sedes sea devuelta, como corresponde. Tanto Lolo, Campo Mar y el Monumental. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales.