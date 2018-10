Universitario de Deportes: Así luce el Estadio Monumental tras su refacción

Novedades en Universitario de Deportes. El presidente de la Junta de Acreedores, José Gamarra, reveló que la Comisión de Estadios de la FPF inspeccionará, esta semana, el césped del Estadio Monumental para que reciba el visto y el equipo vuelva a jugar sus partidos local en el Torneo Clausura.

Los funcionarios confían que el gramado pase las evaluaciones y vuelvan Universitario de Deportes al Estadio Monumental en la fecha 9 cuando reciba a Sport Rosario en duelo clave por mantenerse en Primera División.

"Esta semana inspeccionarán la cancha, la cual ha mejorado enormemente. He ido el sábado al estadio y me gustó bastante, no debería haber problema para que lo habiliten. Para los partidos que nos toque de local hasta fin de año deberíamos regresar al Monumental. Ante Sport Rosario sería espectacular ver el Estadio Monumental colmado de hinchas", declaró José Gamarra a Radio Ovación.

Tipo de grass

Diario Bocón pudo conocer que Universitario de Deportes utilizó un tipo de grass denominado Bermuda, que tiene como características su textura media a fina y posee una alta resistencia al pisoteo y sequías, para poner en buenas condiciones el campo de juego.

De otro lado, los merengues están seguros de jugar frente a Sporting Cristal (fecha 11) del Clausura en el Monumental. La administración podría poner a la venta 50 mil entradas.

