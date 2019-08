Universitario de Deportes | Ángel Comizzo habló de la llegada de Jean Ferrari al club

Ángel Comizzo, actual técnico de Universitario de Deportes, coincidió con Jean Ferrari hace algunas temporadas en la Universidad César Vallejo. No terminaron de la mejor manera y tras la llegada de Jean a la 'U', el DT se pronunció en conferencia de prensa.

“No opino, solo habló de fútbol, no hablo de lo que no sé, me contrataron para dirigir a un equipo de fútbol”, dijo Ángel Comizzo ante la pregunta por el arribo de Jean Ferrari a la gerencia deportiva de Universitario de Deportes.

Otros de los posibles nuevos fichajes de la administración de Universitario de Deportes, serían la contratación de Juan Vargas y José Carranza, los dos exjugadores del cuadro merengue.

Pese a los rumores que se generaron de un nuevo comando técnico, Germán Leguía, parte de la administración, descartó esa posibilidad, dando por segura la continuidad de Ángel Comizzo al mando del equipo.

