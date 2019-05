Universitario de Deportes: Ángel Comizzo, el plan B de la 'U' si se cae la llegada de Pedro Troglio

Tras la salida de Nicolás Córdova en Universitario, la directiva crema está en busca de un DT que ya conozca el fútbol peruano y sobre todo al equipo merengue, por ello, la primera opción en la U ahora es Ángel Comizzo que si bien ya se comunicaron con él, esperan una respuesta de Pedro Troglio.

“Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón”, es una parte de la canción “Yo no soy un ángel” de Cheo Feliciano, que va de la mano con la actualidad del argentino Ángel David Comizzo, quien dejó Universitario de Deportes a inicios del 2014 en medio de críticas y que hoy ha tomado fuerza para regresar a Ate a redimirse.

EL BOCÓN pudo conocer que la administración temporal del club merengue se ha comunicado con Comizzo para que vuelva a tomar las riendas del plantel. Además, un punto a favor de la ‘U’ es que el estratega se encuentra sin equipo desde el 2017, cuando dirigió a la Universidad César Vallejo.

Esta semana, el técnico tendrá que responder a la administración crema, ya que el tiempo corre y en la institución quieren contratar a un nuevo comando técnico de una vez por todas. En segundo lugar está Víctor Rivera, quien actualmente dirige a Deportivo Municipal.

Al parecer, el ‘Chino’ vería con buenos ojos la oportunidad de dirigir a un grande del país y, de paso, olvidarse de las deudas que la ‘Franja’ se ha encargado acumular en varios etapas del año pasado y del presente.

Nada con el ‘Rulo’

Finalmente, el nombre de Pedro Troglio habría quedado descartado por la administración merengue. En Ate quieren que llegue alguien con más experiencia para que levante al equipo y sea campeón a fin de año.

