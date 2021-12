Ángel Cayetano es el nombre del volante procedente del extranjero que el entrenador Gregorio Pérez necesitaba para el plantel de Universitario de Deportes. Tras ser anunciado por el DT en el arranque de la semana, el jugador arribó a Lima el viernes pasado y luego pasó por todos los exámenes médicos de rigor.

Tras cumplir con los procedimientos correspondientes, en las redes sociales de la ‘U’ alistaron una bienvenida especial. La idea del video publicado en las cuentas oficiales se centra en la visita del volante uruguayo al estadio Monumental en el 2020, cuando Cerro Largo (ex del futbolista) se midió a los merengues en la jornada de presentación.

Entonces, Cayetano aparece en los ambientes del coloso de Ate (vestuarios y tribunas) hasta pisar otra vez la cancha de los estudiantiles e inicia relatando sus sensaciones. “Hay momentos en la vida que quedan para siempre. Y cuando uno juega al fútbol es tanto lo vivido, que los momentos memorables son aún más emotivos”, expresó

La bienvenida de la 'U' a Ángel Cayetano. (Fuente: Universitario)

“Hace casi dos años pisé esta cancha como visitante y aunque fue una experiencia inolvidable me quedó algo muy claro: desde el minuto uno de aquel partido solo pensaba en el día en que me tocara jugar con una hinchada como esa a favor. Hoy el fútbol me pone frente a uno de esos momentos que quedan para siempre. ¡Y dale ‘U’!”, manifestó el fichaje de Universitario.

Cayetano, en la Noche Crema del 2020, arrancó como titular de Cerro Porteño en el duelo amistoso. Aquella jornada, los hinchas merengues llegaron en masa al Monumental para hacerse sentir el día que tuvieron el primer contacto con el equipo que, por aquel entonces, también fue dirigido por Gregorio Pérez.

El amistoso contra la ‘U’ no fue el primer contacto del volante con el fútbol peruano. Cuando era más chico (hoy tiene 30 años), representó a la selección celeste en el Sudamericano Sub-20 del 2011. Más adelante, el centrocampista vistió la camiseta de Real Garcilaso (ahora Cusco FC) en la temporada 2016.

De otro lado, los ‘cremas’ informaron que Cayetano será presentado oficialmente este lunes 13 (10:45 a.m.) en una conferencia de prensa. El ‘charrúa’ estará acompañado por el administrador Jean Ferrari y el técnico Gregorio Pérez.